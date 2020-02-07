Российский рынок акций в четверг выглядел достаточно слабо. Индекс МосБиржи после позитивного старта затем плавно снижался на протяжении всей торговой сессии. Причем подобную динамку показало большинство голубых фишек: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть. То есть движение проходило единым фронтом по ликвидным бумагам. Объемы торгов немного снизились, но все равно остались относительно высокими — 68,2 млрд руб.

Обращаем внимание, что падение российского рынка накануне оказалось нашей внутренней историей. Западные фондовые площадки закрывались преимущественно на положительной территории. Американский индекс S&P 500 вырос четвертую сессию подряд и поднялся до новых исторических максимумов. Опасения из-за распространения вируса в Китае полностью отыграны. В ближайшее время темпы роста, скорее всего, могут замедлиться, особенно с учетом поступательного роста индекса доллара (DXY) в течение четырех сессий подряд.

В то же время индекс развивающихся рынков MSCI EM в четверг прибавил 1,2%, существенно опередив в динамике наш долларовый РТС. В результате было отыграно все преимущество нашего рынка, накопленное с начала года.

Продолжается тенденция по опережению второго эшелона над наиболее ликвидными российскими бумагами. График соотношения индексов голубых фишек и акций средней и малой капитализации уже не первую неделю пикирует вниз.

На мой взгляд, причина подобного явления в следующем. В январе активный приток крупного иностранного капитала, который ранее в первую очередь был сосредоточен на наиболее ликвидных инструментах, начал истощаться. При этом поток внутренних инвесторов, пусть и с меньшим капиталом, продолжился. Это подтверждает резкий взлет количества новых счетов на Московской бирже. Частным инвесторам достаточно сложно сдвинуть с места такие тяжеловесные истории как Сбербанк или Газпром. А вот их инвестиции во второй эшелон, до которого крупный иностранный капитал обычно не доходит из-за ограничений по ликвидности, играют очень большую роль. Возможно, во многом именно поток новых инвесторов и помогает второму эшелону временно показывать опережающую динамику.

Также есть еще два фактора. Во-первых, ранее многие голубые фишки уже достигли относительно справедливых фундаментальных значений, а в более мелких компаниях еще остались недооцененные истории. Во-вторых, стоит учитывать, что среди наиболее ликвидных акций много тяжеловесных нефтяников, а цена Brent в последние недели снизилась почти на 20%, оказав давление на сектор.

Сегодня одним из центральных событий станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Консенсус-прогнозы говорят о более высокой вероятности смягчения денежно-кредитной политики. Ставка может быть снижена с 6,25% до 6,00%.

Согласно данным Росстата, по итогам января инфляция в России замедлилась до 2,4% в годовом выражении. За счет эффекта высокой базы прошлого года в феврале-марте она, вероятно, приблизится к 2%. Все понимают, что это может быть лишь временным явлением, и во II полугодии индекс потребительских цен отскочит, однако отставание от целевого таргета ЦБ в 4% все равно может сохраниться. Нейтральный диапазон Банка России предполагает превышение ключевой ставки над инфляцией на 2–3%. То есть пространство для ее снижения сохраняется.

Мы не можем полностью исключать вариант, что ЦБ займет выжидательную позицию и решит до следующего заседания продолжить оценку последствий от предыдущего смягчения (влияние снижение ставки на инфляцию происходит с лагом в несколько кварталов). Однако более низкие темпы роста цен, чем ожидалось, сейчас все-таки указывают на более высокую вероятность еще одного снижения ключевой ставки.

В четверг отскок на рынке нефти завершился. В моменте стоимость Brent поднималась к $56,5 однако к закрытию фьючерсы потеряли 0,6% и закрывались около $54,25. Участникам рынка могло не понравиться отсутствие конкретного решения по сокращению добычи странами ОПЕК+. В СМИ появилась информация о том, что технически комитет рекомендовал сократить объемы производства дополнительно на 600 тыс. б/с. Но официального принятия такого плана пока не было. К тому же появились сообщения Bloomberg, что Россия запросила больше времени для принятия решения.

Участники нефтяного рынка уже во многом заложили в цену, что в том или ином виде возможно сокращение объемов добычи. Поэтому если все-таки подобное решение принято не будет, то возможна негативная реакция, и представители нефтедобывающих стран это естественно понимают. Сейчас им необходимо найти компромиссный вариант, который бы позволил остановить снижение Brent в районе $50–55

Российский рубль вчера последовал за динамкой нефти и умеренно снижался. Курс USD/RUB вырос до 63,35. На мой взгляд, в базовом сценарии в ближайшие недели пара будет находиться в широком коридоре 62,5–64,5.

Если ЦБ РФ сегодня снизит ключевую ставку, то в теории это негативно для рубля. Однако реакция на подобное решение все-таки может быть сдержанной, так как оно во многом ожидаемое.

По индексу МосБиржи успешно отрабатывается диапазон сопротивления 3130–3150 п. Эта область накануне вновь не позволила продолжить движение наверх. Сегодня она по-прежнему остается актуальной. Снизу в качестве ключевого уровня поддержки все также выступает район 3050 п. Старт торгов по индексу сегодня ожидается в небольшом плюсе. При этом в рамках сессии предполагаю преимущественно боковую тенденцию.

Среди наиболее ликвидных бумаг в лидерах снижения сейчас акции Новатэка, просевшие накануне еще на 4,87%. Бумаги устойчиво снижаются четвертую неделю подряд. Ближайшая техническая область поддержки расположена около 1020–1050 руб. шансы на быстрый выкуп просадки и возврат к максимумам около 1350–1400 руб. сейчас выглядят невысокими.

Слабую динамику в четверг показали и акции Магнита (-1,86%) на фоне не самого оптимистичного отчета. Здесь также причин для резкого разворота и восстановления пока не наблюдается. Не исключаю дальнейшего сползания при отсутствии существенного улучшения общего фона. На мой взгляд, следующие технические ориентиры могут находиться около 3620 и 3520–3500 руб.

Несмотря на общий откат индекса МосБиржи, продолжается устойчивая волна роста в ряде ликвидных бумаг. Это касается Аэрофлота, Яндекса, Юнипро, TCS Group.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,13%, нефть Brent в плюсе на 0,66%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия четверга, в пределах 0,5%.