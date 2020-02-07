Сегодня Банк России проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос пересмотра ставки. Основной интригой дня станет решение регулятора.

Еще недавно большинство экспертов сходилось во мнении, что ставка 7 февраля будет понижена на 25 б.п. В пользу такого варианта говорила политика ЦБ, направленная на постепенное смягчение, где в качестве целевого ориентира рассматривалось таргетирование инфляции. Если учесть, что по итогам 2019 года индекс потребительских цен оказался равен 3%, в то время как в начале прошедшего года ЦБ ставил целью достижение уровня в 4%, то вполне можно было ожидать, что регулятор действительно пойдет на снижение ключевой ставки уже в начале 2020.

Однако в планы могут неожиданно вмешаться весьма значимые внешние воздействия. Коронавирус в Китае, который может негативно сказаться на динамике расширения китайской экономики, внезапное и весьма существенное падение цен на нефть, резкая коррекция на большинстве зарубежных рыков – все это может заставить Банк России пересмотреть свои планы, перенеся понижение ставки на более поздний период. Скажем, на мартовское или июньское заседание.

Я бы рассматривал вероятность снижения ставки на 0,25% как 0,5 (т.е., говоря проще, «пятьдесят на пятьдесят»). Все будет зависеть от того, какие настроения будут превалировать в ЦБ РФ при взвешивании всех «за» и «против» — продолжение следования курсом таргетирования инфляционных показателей, или учет рисков дальнейшего ухудшения ситуации на сырьевых рынках и развития полноценной коррекции на рынках фондовых.

Вчерашний день на биржах прошел относительно спокойно. И европейские, и американские рынки завершили торговую сессию умеренным ростом, что после снижения в начале месяца не вызывает удивления. Британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7505 п., поднявшись на 0,30%, в то время как германский DAX вырос на 0,72% до 13575 п., а французский САС40 поднялся до значения 6038 п., прибавив 0,88%. Схожая динамика была и по ту сторону Атлантики: индекс DJIA закрылся на уровне 29380 п. (+0,30%), S&P500 зафиксировал значение 3346 п. (+0,33%), а NASD COMP вырос на солидные 0,67%, остановившись на 9572 п.

Российские торговые площадки, открывшись солидным ростом, удержать свои позиции не смогли и развернулись в снижение, которое продолжалось практически до самого вечера. Лишь перед окончанием торговой сессии индексы смогли нащупать устойчивую поддержку, где и «отсиделись» до самого финала. В ходе торговой сессии РТС за счет ослабления рубля снизился на 1,35%, до 1539 п., а индекс Мосбиржи потерял 0,56%, зафиксировавшись на 3097 п. Лидерами роста стали ENPL-гдр (+3,69%), «Полиметалл» (+2,91%), ЭнелРос (+1,75%), «Яндекс» (+1,33%) и «Аэрофлот» (+1,29%). Сильней других снизились Новатэк (-4,87%), «Ленэнерго» (-2,45%), РУСАЛ (-2,33%), ММК (-2,10%) и «Россети» (-2,00%).

Стоимость энергоносителей, начавшая было восстанавливаться после обвала предыдущих дней, позитивное движение прекратила, откатившись несколько назад. Все ранее озвученные риски, касающиеся замедления спроса со стороны Китая (в январе Поднебесная снизила потребление нефти на 3 мБ/сут, т.е. на 20%, а прогнозы по февралю и того хуже – спрос может упасть на 25%, снизившись на 3,2 мБ/сут), остаются пока в силе, что неизбежно давит на стоимость углеводородов. Утренние котировки Brent — $55,08, легкая техасская WTI стоит $51,02.

Подобное поведение цен на энергоносители никак не добавляет уверенности и рублю, который прекратил локальное укрепление и снова стал терять в стоимости. По состоянию на 7:20 мск. цена доллара на рынке Форекс составляет 63,306 руб./долл., а евро – 69,515 руб./евро.

Сегодня ночью Япония успела отчитаться по Индексу расходов домохозяйств в декабре, показав откровенно слабые результаты. В течение дня Германия, Франция и Китай представят данные по внешнеторговым операциям, а США – широкий блок статистики по рынку труда. Вечером Baker Hughes опубликует цифры по недельному изменению количества буровых установок. Фьючерсы на основные биржевые индексы демонстрируют с утра слабо негативную динамику, однако, открытие российских фондовых площадок может пройти в умеренно позитивном ключе. Дальнейшая динамика будет определяться поступающими в течение дня новостями.