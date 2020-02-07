В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Сохраняется спрос в акциях Аэрофлота (AFLT, +1.3%), Полюса (PLZL,+ 1.1%), Транснефти (TRNFP, +0.9%). Тем временем Новатэк (NVTK) подешевел на 4.9% — участники рынка опасаются сокращения спроса на СПГ со стороны Китая из-за влияния коронавируса на экономику. Акции ММК (MAGN) подешевели на 2.1%, Магнита (MGNT) – на 1.9%, Сбербанка (SBER) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 39.8%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 11.0%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 8.9%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Повышение на мировых рынках акций приостановилось, поскольку инвесторы все еще не готовы оценить ожидаемые масштабы влияния вируса 2019-nCoV на глобальную экономику (даже с учетом высоких темпов роста числа случаев выздоровления). Кроме того, трейдеры ожидают важных данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 мск).

На валютном рынке в течение дня возможен выход к отметке 63.5 по паре доллар-рубль под влиянием внешних факторов.



