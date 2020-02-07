Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо. В то время как европейские и американские площадки вновь закрылись ростом, мы потеряли по Индексу Мосбиржи 0,56%. Причем снижение прошло практически во всем высоколиквидным бумагам.

Вероятно, это связано с оттоком средств с российского рынка акций. Крупные инвесторы традиционно выводят деньги из рублевых активов с падением цен на нефть, поскольку российский бюджет и многие бумаги сильно зависят от состояния сырьевых рынков. Надежды же на то, что снижение нефти носило краткосрочный характер и цены в ближайшее время вновь уйдут выше 60 долларов за баррель, тают с каждым днем.

Между тем, ситуация на рынке нефти далека от оптимизма. Вчера завершились переговоры в рамках мониторингового комитета ОПЕК+. По СМИ прошла информация, что комитет рекомендовал снизить добычу на 600 тыс баррелей в сутки. Во-первых, это мало: из-за коронавируса Китай снизил потребление нефти на 3 млн баррелей в сутки. Еще как минимум 0,5 млн баррелей «высвободилось» из-за прекращения или сокращения авиа- и ж/д сообщений с Поднебесной.

Во-вторых, похоже, что Россия не готова поддержать это решение, а без согласия РФ оно принято вряд ли будет.

Поэтому нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе 55 долларов за баррель. При этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются.

Не сильно, но снижаются сегодня с утра и американские фьючерсы. Процент теряет китайский рынок. На таком фоне ждем открытия российского рынка акций снижением в районе 0,3-0,5 процентов. Не исключено, что к вечеру распродажи могут усилиться из-за сокращения длинных позиций перед выходными.

Однако среднесрочные шорты открывать мы не рекомендуем – ситуация может измениться в любой момент.

Косвенно предположение о волне оттока средств из российских активов подтверждает и динамика рубля. Вчера рубль подешевел к доллару на 0,75%. Хотя продажам рубля способствовал укрепляющийся доллар (пара евро-доллар ушла под отметку 1,10) снижение руля было все-таки неоправданно сильным. Сегодня можно ждать дальнейшего обесценивания российской валюты в район выше 63,5 руб за доллар.

Не исключено, что в условиях высокой волатильности рубля в последние дни Банк России не станет снижать ставку, как это еще неделю назад прогнозировалось большинством экспертов. В любом случае стоит внимательно прослушать комментарии регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике.