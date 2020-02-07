По итогам торгов 6 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,56% — до 3096,68 п., а РТС упал на 1,35% — до 1539,42 п.

Утро начиналось вполне позитивно. Индексы росли, рубль укреплялся, но затем наступила смена настроений. Акции «НОВАТЭК» провалились на 4,87%. China National Offshore Oil Corp., принимающая около половины СПГ, направляемого в Китай, объявила форс-мажор по приёмке нескольких танкеров. «НОВАТЭК» не звучал в числе отказников, но у рынка страх превосходит рациональность. Подобные новости также провоцируют разговоры о падении цен на газ, а от них весьма сильно зависит «Газпром», который также подешевел на 0,51%. «Магнит» (-1,86%) сообщил о падении прибыли в 2019 году на 49%, а в IV квартале на 51,2%. Рост общей выручки составил 10,6%, но, в основном, был обеспечен ростом торговых площадей более чем на 12%. В текущем году компания намерена снизить темпы открытия новых магазинов, сосредоточившись на повышении эффективности бизнеса. Бумаги En+ (+3,69%) оказались лидером дня. Компания проведёт выкуп пакета своих акций у ВТБ, но не будет их погашать. Более того, в будущем планируется вторичное размещение бумаг. Кроме того, компания намерена вернуться к выплате дивидендов по итогам 2020 года. В мире присутствуют аппетиты к риску, но золото пока не торопится дешеветь. Благодаря этому акции Polymetal (+2,91%) и «Полюс» (+1,08%) торговались в лидирующей десятке. Из лидеров также стоит отметить бумаги «Аэрофлота» (+1,29%), который объявил о начале полётов в Сингапур. Пока итоги торгов не говорят о том, что наступил какой-либо разворот. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 68,274 млрд рублей, что существенно ниже, чем в предыдущие два дня роста. Тем не менее, снижение потребления нефти и газа в Китае в связи со вспышкой коронавируса непосредственно касается российских экспортёров, так как они входят в число крупнейших поставщиков КНР. Соответственно, инвесторам необходимо прояснить длительность текущей ситуации и непосредственное влияние на российский экспорт.

Неопределённость также стала основанием для ослабления рубля. Ещё до середины недели на рынке преобладали ожидания того, что ЦБ РФ на пятничном заседании снизит ставку, но в четверг эти ожидания заметно уменьшились. Можно сказать, что популярность набирает прогноз сохранения ставки на фоне рисков экономических последствий вспышки китайского коронавируса. В самом деле, перед заседаниями, на которых ставка снижалась, шло довольно активное снижение ставок МБК. Однако на сей раз мы этого не наблюдали. Таким образом, если ожидания смещаются в сторону сохранения ставки, то «горячие» деньги спекулянтов немедленно пошли «на выход» из российского рубля и долговых инструментов. Впрочем, любое решение регулятора не подрывает долгосрочные позиции российской валюты. По итогам января инфляция в РФ замедлилась до 2,4% при ожиданиях 2,5%. Это означает, что реальная доходность россиянина (ставка минус инфляция) выросла до 3,85%. Как правило, в последнее время ЦБ РФ старался сохранять её на уровне 2,75%-3,00%. Поэтому, если ставка и будет сохранена на прежнем уровне, то для долгосрочных инвесторов ничего не поменяется, а спекулянты смогут сыграть на ожиданиях перед следующим заседанием. Свою лепту в давление на рубль внесла и нефть, где наступило небольшое разочарование по поводу весьма скромных рекомендаций технического комитета OPEC по дополнительному сокращению производства на 0,6 млн бар. в сутки. Позитивно то, что уже с пятницы Минфин на треть сократит закупки валюты в рамках бюджетного правила, что частично смягчит какое-либо внешнее давление.

Американские индексы в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Стимулом для этого стали новости из Китая о двукратном снижении тарифов на $75 млрд экспорта из США. Кроме того, число первичных обращений за пособием по безработице упало за прошлую неделю на 15 тыс. до 202 тыс. Производительность труда ускорила рост до 1,4% в IV квартале, хотя рынок ждал чуть более высоких 1,6%. Также не подвели корпорации. Twitter Inc. (+15,03%) отчитался о первом миллиарде выручки за квартал. Estée Lauder (+5,07%) отчиталась лучше ожиданий. В дополнение к этому ещё днём ранее Сенат голосовал по импичменту Д. Трампа, сняв с него приписываемые обвинения в превышении полномочий. По итогам дня DJIA вырос на 0,3% до 29379,77 п., а S&P 500 подрос на 0,33% до 3345,78 п.

Настроения в Азии уже были иными. Число летальных случаев коронавируса в Китае достигло 636 человек, а инфицированных 31161. Пока нельзя говорить о том, что распространение как-то замедлилось, или остановилось. Поэтому некоторое беспокойство возвращается на рынки. Существенное давление испытывали акции производителей автомобилей, как по причине рисков снижения спроса на продукцию, так и роста вероятности сбоев в цепочках поставки комплектующих. Агентство S&P Global Ratings снизило прогноз роста китайской экономики в текущем году с 5,7% до 5,0%. На пятницу запланирован выход китайских данных по экспорту и импорту в январе, но выйдут они позже обычного. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23833,40 п. (-0,17%), Hang Seng — 27258,26 п. (-0,86%), Shanghai Composite — 2849,04 п. (-0,61%).

Нефть удерживалась в плюсе. Одним из нерешённых вопросов четверга была позиция РФ по предложениям дополнительного сокращения добычи. К вечеру министр иностранных дел С. Лавров, выступая в Мехико, сообщил, что Россия поддерживает рекомендации совместного технического комитета OPEC+. Это повышает вероятность более ранней встречи министров, отвечающих за нефть, для принятия официального решения. Меж тем, Саудовская Аравия дополнительно сократила своё производство на 400 тыс. бар. в сутки. К 9:00 мск Brent — $55,17 (+0,44%), WTI — $51,08 (+0,26%), Золото — $1569,2 (-0,05%), Медь — $5698,97 (-0,31%), Никель — $13190 (+1,00%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 98,44 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,63% по сравнению с 1,65% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,098 (-0,01%), GBP-USD — $1,294 (+0,1%), USD-JPY – 109,89 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России умеренно негативный. Нефть пока удерживает плюс, но азиатские индексы торгуются в минусе. Также укрепляется иена, как один из индикаторов слабых аппетитов к риску. Вероятно, что российские индексы начнут день в небольшом минусе. Рубль проведёт волатильный день, хотя любое решение ЦБ РФ не меняет его долгосрочных фундаментальных преимуществ.