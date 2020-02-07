Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,3-0,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P500 в ходе сессии обновил исторический максимум, поднявшись до 3347 пунктов. Покупки поддерживались новостями о планах Китая с 14 февраля вдвое снизить импортные пошлины на американские товары в объеме 75 млрд долларов. Кроме того, данные по обращениям за пособием по безработице указали на силу национального рынка труда.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился примерно на 0,2%. Фондовые биржи Китая теряют порядка 0,5-1%. Индикатор Гонконга Hang Seng упал примерно на 1%. В регионе ждут публикации в пятницу данных о внешнеторговом балансе КНР в декабре. Между тем во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что не стоит торопиться с заявлениями о достижении пика эпидемии коронавируса. Число погибших в Китае достигло 636 человек, а зараженных составило порядка 31 000 человек.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5% после смешанной динамики накануне. Технический комитет ОПЕК+ в четверг не смог принять единогласного решения о дополнительном сокращении нефтедобычи ввиду несогласия России, что заставило котировки отступить от максимумов дня. Теперь в СМИ сообщают о предложениях комитета поддержать текущий уровень сокращения нефтедобычи до конца этого года (а не только до конца 1-го квартала), или же увеличить объем сокращений на 600 тыс баррелей в день. Так или иначе, оптимизм на нефтяном рынке остается хрупким.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, вновь отступив от района средних полос Боллинджера дневных графиков (3135 и 1585 пунктов). Такая динамика увеличивает шансы возвращения индикаторов к минимумам года (3058 и 1507 пунктов) и заставляет их находиться под давлением сопротивлений. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3060-3130 пунктов.

Рубль по итогам сессии ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к сопротивлению 63,50 руб, не желая так просто расставаться с установившимся ранее восходящим трендом. Пара евро/рубль отступила наверх от поддержки 69 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что также указывает на неуверенность рублевых “быков”.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением менее благоприятного для покупок внешнего фона, в связи с чем, вероятно, выйдут в умеренный минус. Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на сегодняшнем заседании на уровне 6,25%, что при прочих равных должно быть нейтрально воспринято на рынке. Корректировки в настроения могут внести последующие комментарии главы центрального банка на пресс-конференции. Во второй половине сессии на первый план выйдет статистика по рынку труда США – если данные разочаруют, они могут стать причиной фиксации прибыли в том числе на американских площадках.