Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале последней на этой неделе торговой сессии. Инвесторы будут реагировать на сегодняшнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятно снижение индекса РТС вслед за азиатскими фондовыми индексами, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Инвесторы все еще не готовы оценить ожидаемые масштабы влияния вируса 2019-nCoV на глобальную экономику. На валютном рынке РФ в течение дня возможен рост курса к отметке 63,5 рубля за доллар под влиянием внешних факторов", — оценил он.

В случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ или появления в комментариях намека на продолжение смягчения денежно-кредитной политики мы можем увидеть продолжение укрепления рубля к уровням ниже 63 рубля за доллар, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу доллара на пятницу: 62,65-63,40 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,3-0,7% на фоне заявления китайских властей о планах снизить импортные пошлины на американские товары.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,1-1,2%, японский Nikkei 225 — на 0,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,1%.

Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 55,31 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро стабилен около 1,0980 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок снизился в рамках коррекции после трех дней роста. Инвесторы обратили внимание на неуверенную динамику рынка нефти и курса рубля. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,56%, до 3096,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,35%, до 1539,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 49 копеек и составил 63,36 рубля, евро — на 38 копеек, до 69,56 рубля.