Рентабельность по EBITDA составила всего 5,4%. Вчера Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) опубликовал неаудированную отчетность за 4 кв. 2019 г. по МСФО, которая отразила ускорение роста выручки, но оказалась заметно хуже ожиданий рынка по EBITDA. В частности, выручка возросла на 11% (здесь и далее – год к году) до 368 млрд руб., что в целом соответствует прогнозам. EBITDA (до учета эффекта МСФО 16) сократилась на 14% до 20,0 млрд руб., ниже консенсус-прогноза на 17% и нашей оценки на 20%. Рентабельность по EBITDA понизилась на 1,6 п.п. до 5,4% против ожидавшихся рынком 6,5%. В результате по итогам года она составила 6,1% против 6,5%, которые прогнозировала сама компания.

Сопоставимые продажи незначительно выросли. Валовая прибыль Магнита в 4 кв. 2019 г. увеличилась на 1,7% до 79,7 млрд руб. Соответственно, валовая рентабельность понизилась на 1,9 п.п. до 21,7%, что отражает снизившуюся коммерческую маржу, логистические издержки, потери и более высокую долю низкомаржинальных оптовых продаж. Сопоставимые продажи компании в 4 кв. прошлого года выросли на 0,1% при увеличении среднего чека на 0,3% и падении трафика на 0,1%. Сеть магазинов Магнита за тот же период выросла на 228 магазинов до 20 725, в том числе 14 622 магазина шаговой доступности, 473 супермаркета и 5 630 косметических магазинов. Общая торговая площадь увеличилась на 12,7% до 7 238 тыс. кв. м. Чистый долг на конец 4 кв. 2019 г. составлял 175 млрд руб., что предполагает мультипликатор Чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев на уровне 2,1. Также компания представила прогноз на 2020 г., согласно которому она планирует открыть 1 300 новых магазинов всех форматов с учетом закрытий, включая 250 магазинов «у дома».

Рентабельность останется в центре внимания рынка в этом году. Результаты Магнита за 4 кв. 2019 г. показывают, что компании удалось восстановить достаточно высокие темпы роста выручки и улучшить динамику сопоставимых продаж, но уровень рентабельности разочаровал. Ключевым вопросом для рынка в этом году останется способность Магнита ее восстановить. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании.



