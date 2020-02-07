Как сообщила вчера En+, она договорилась о выкупе своих акций (21,37%) у ВТБ за $1,58 млрд. Сделка будет профинансирована за счет кредита Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. (выплаты начнутся в 2023 году и продлятся до декабря 2026 года). Мы бы хотели обратить внимание на следующие важные моменты:

— Приобретенные акции останутся на балансе холдинга, т. е. будут давать право голоса (соглашение о доверительном управлении пакетом объемом 14,33% остается в действии, а оставшимися 7,04% акций в рамках голосования будет распоряжаться председатель совета директоров по усмотрению совета). У компании нет намерения погашать эти бумаги, а это значит, что она получит назад 21,37% дивидендов, которые, согласно принятому решению, будут распределены между акционерами (не менее $53,4 млн, в соответствии с дивидендной политикой En+). Лорд Грегори Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+, подтвердил намерение компании возобновить выплату дивидендов в 2020 году (обновленная информация ожидается после публикации результатов за 2019 год, которая намечена на март).

— Среди возможных вариантов использования этих акций в будущем — "стратегические опции" и допразмещение. Учитывая обмен акциями Glencore и прозвучавшие ранее комментарии руководства о том, что оптимизация структуры группы представляется правильным решением, мы считаем, что любое движение в этом направлении будет отвечать критерию "стратегических опций". Что касается возможности допразмещения, то, на наш взгляд, текущая низкая ликвидность бумаг — одна из проблем En+, так что размещение позволит увеличить число свободно обращающихся акций и повысить ликвидность.

Мы считаем эту новость позитивной для инвестиционной привлекательности En+. По нашему мнению, комментарии, указывающие на то, что En+ рассматривает допразмещение как один из вариантов использования квазиказначейского пакета, свидетельствуют о том, что компания намерена соблюсти интересы миноритарных акционеров, и возобновление дивидендных выплат может стать первым шагом в этом направлении. На данном этапе мы отдаем предпочтение бумагам En+ по сравнению с РУСАЛом.