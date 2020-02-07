Инфляция в РФ составила 2,4% в январе: негативно
Как сообщил вчера Росстат, в январе годовая инфляция замедлилась до 2,4% г/г с 3,0% г/г в декабре 2019 г. Хотя эта цифра лишь ненамного ниже нашего прогноза 2,5% г/г, нас разочаровала структура роста цен.
Дефляционный тренд в непродовольственном сегменте оказался сильнее наших ожиданий – месячный рост цен составил всего 0,2% м/м, что является минимальным с 2010 г ростом за январь месяц.
В результате годовая инфляция в непродовольственном сегменте в текущем году составила 2,5% г/г. Рост цен на продукты питания, как и ожидалось, в январе составил 2,0% г/г, указывая на ослабление влияния дефляционного тренда, связанного с хорошим урожаем, на динамику ИПЦ.
Представленные цифры подтверждают слабость потребительского спроса и наше мнение о том, что ЦБ, скорее всего, понизит ключевую процентную ставку на 25 б. п. на сегодняшнем заседании. В то же время тот факт, что годовой рост цен в непродовольственном сегменте на 2,5% г/г сейчас превышает годовой уровень индекса ИПЦ в целом (2,4% г/г), указывает на то, что в будущем зависимость инфляции от процентной ставки возрастет, что может оказаться особенно важным при повышении инфляционного давления.
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