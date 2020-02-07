Конечно, совсем закрыть глаза на коронавирус участники рынка не могут, хотя и очень сильно желают это сделать. Пару дней им удавалось это сделать, но чем дальше, тем сложнее это было делать. Вот и вчера вроде бы на рынке в первой половине дня царил уверенный оптимизм, но настроение инвесторов было очень осторожным, и они точно никуда не спешили. Поэтому уже даже на открытии основной торговой сессии индексы попробовали "на вкус" линию поддержки на нулевой отметке и, только убедившись, что она пока держит, все же решили сходить повыше. В итоге, всем индексам на вчерашних торгах удалось сделать очередной "трипл дабл" и обновить все свои исторические максимумы, и абсолютные, и по закрытию торгового дня. Так что, несмотря на относительно небольшой рост, вчерашний день пошел в зачет. Смущают небольшие обороты на торгах. Но инвесторы в рамках текущего мини-ралли на этой неделе особой активностью не отличались.

На отраслевом уровне лучше всего шли дела в акциях технологических компаний и в коммуникационной сфере. Здесь средний рост превысил 1% и охватил фактически все эти сектора в полном объеме. Уверенно смотрелись акции FANGMANовцев (за исключением лишь акций Netflix (NFLX, —0,74%)), где можно было наблюдать уверенный спрос, который привел в итоге к росту котировок акций Alphabet (GOOGL, +2,07%) и Microsoft (MSFT, +2,07%) более чем на 2%. Даже акции Qualcomm (QCOM, —0,33%), чья отчетность вышла накануне и не вполне удовлетворила инвесторов, в конечном счете выбрались из почти 3-х процентого минуса и завершили день в вблизи нулевой отметки.

Очень большие надежды инвесторы связывали вчера с выходящей сразу после окончания торгов квартальной отчетностью "игровых" компаний Take-Two Interactive Software (TTWO, +5,78%) и Activision Blizzard (ATVI, +2,40%). В ожидании хороших цифр участники рынка буквально рвали на части эти акции. Особенно активно покупали акции Take-Two, которые завершили день ростом почти на 6%. Однако, к величайшему сожалению многих, отчетность Take-Two не оправдала ожидания большинства участников рынка, и сразу после ее выхода котировки этих акций обвалились более чем на 7%.

Зато порадовал своих инвесторов Uber (UBER, +0,76%), который в своей квартальной отчетности показал явное замедление темпов по убыткам и, главное, пообещал, что выйдет в прибыль уже к концу 2020 года вместо планировавшегося 2021 года. Это вдохновило участников рынка, и они тут же кинулись покупать акции компании. В итоге на премаркете акции уже прибавляют почти 8% к вчерашнему закрытию.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 7 ФЕВРАЛЯ

Как обычно в жизни и бывает — белая полоса сменяется черной и наоборот. В предыдущие несколько дней одна волна позитива сменяла другую и хорошие новости взбадривали участников рынка, а те в свою очередь гнали и гнали наверх котировки акций и переписывали новые рекорды по индексам. Однако уже вчера настроение постепенно начало портиться, и сегодня к утру весь оптимизм развеялся вместе с утренним туманом. Эпидемия коронавируса хоть и не нарастает в геометрической прогрессии, но все же продолжает распространяться и уносить жизни людей. И это весьма и весьма печально. А к этому добавились уже и экономические "неприятности". Во-первых, с утра китайские власти объявили, что они не будут публиковать макроэкономические данные по торговле за январь и опубликуют их позднее в комбинации с данными за февраль. Вывод из этого делайте сами, но, как говорится, и так все понятно. А китайский негатив сменил негатив из Германии. Здесь макроданные все же вышли, но… лучше бы они не выходили. Промышленное производство в Германии в январе буквально рухнуло на 3,5% и опечалило европейских инвесторов.

В итоге за первую половину дня мы имеем снижение фактически всех рынков в пределах от 0,3 до 0,5%. Снижение совершенно умеренное, и пока скорее беспокоит не столько величина этого снижения, сколько общий негативный настрой, который не понятно куда может завести.

Единственная надежда сегодня — так это на выходящие макроэкономические данные по занятости. Как обычно в 16-30 мск мы увидим данные о новых рабочих местах и данные по уровню безработицы. И к счастью, до сих в этой сфере в США дела обстоят просто великолепно. Будем надеяться, что и сейчас ничего плохого мы не увидим. По крайней мере аналитики прогнозируют по-прежнему выход сильных данных. И понятно, что если макростатистика выйдет in-line, то это может поддержать рынок.

А с другой стороны, пока ведь действительно ничего страшного не происходит и после нескольких дней уверенного роста небольшая коррекция даже не помешает. Так что нечего паниковать раньше времени и портить себе настроение перед выходными.