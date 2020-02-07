Отчет соцсети Pinterest (Pinterest.com) за четвертый квартал зафиксировал рост выручки компании на 46% г/г, годовой темп повышения выручки составил 51%. В абсолютном выражении показатель равен примерно $400 млн, тогда как консенсус предполагал его значение на уровне $273 млн. У Pinterest 335 млн активных пользователей, это число увеличилось на 26% за год.

Pinterest намерена оптимизировать алгоритмы машинного обучения по поиску и индивидуальным рекомендациям, начавшие работать с 2019 года. Также компания планирует инвестировать в разработку проектов в области виртуальной реальности, которые позволят пользователям увидеть приобретаемые товары у себя дома без оформления заказа. Это может увеличить вовлеченность покупателей и позитивно отразится на выручке. Впрочем, на сегодня оценить эффект от этого нововведения сложно, поскольку он может проявиться ближе к 2022 году.

Компания планирует усилить торговый потенциал своей платформы. Помимо высоких расходов на рекламу Pinterest начнет учитывать мировые события, сезонные и другие факторы для поиска более релевантных пользователей. Чтобы увеличить количество предлагаемых товаров, компания внедряет Verified Merchan — программу, помогающую продавать собственную продукцию или предоставлять различные услуги.

Выручку на следующий год менеджмент Pinterest прогнозирует на уровне $1,52 млрд. Этот результат будет достигнут в результате трансформации социальной сети в маркетплейс. При этом общерыночный консенсус закладывает выручку компании на уровне $1,46 млрд. Мы считаем оба прогноза консервативными, так как они исключают влияние новых алгоритмов и способов реализации товара. За счет этих факторов Pinterest добьется уверенного повышения капитализации в 2020 году. Целевая цена акций – $29.



