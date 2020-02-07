Возобновившийся рост европейских и американских фондовых индексов на фоне продолжающейся вспышки коронавируса свидетельствует об очевидном расхождении динамики рынков акций с ситуацией в реальной экономике. Рынки акций, как правило, положительно реагируют на то, что воспринимается инвесторами как "хорошие новости". Мы уже упоминали о том, что в нынешней ситуации инвесторы в основном ориентируются на опыт вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г. Тогда рынки отреагировали непродолжительной (январь–март) коррекцией, составившей порядка 10–12%. Вскоре она уступила место ралли, которое сопровождалось активным ростом азиатских экономик, начавшимся летом 2003 г.

Судя по всему, инвесторы считают, что что-то похожее их ждет и сейчас. Однако с 2003 г. многое изменилось. Если тогда на Китай приходилось лишь 4% мирового ВВП, то теперь его доля достигает 17%. В 2003 г. экономика Китая благодаря инвестиционному буму и экспортоориентированной модели росла двузначными темпами. К настоящему времени Китай по многим экономическим индикаторам превратился в одного из ключевых мировых игроков, обеспечивая треть всего роста мирового ВВП и играя роль одного из важнейших звеньев глобальных производственных цепочек.

Все это создает риски для стран, имеющих серьезные экспортные связи с Китаем, таких как Германия, Южная Корея и Австралия. И как показало американо-китайское противостояние, торговая и валютная политика Китая оказывают значительный эффект на его торговых партнеров. Немецкая экономика, в значительной степени зависящая от того, что происходит в Китае, уже замедляется. Согласно вышедшим сегодня данным, в декабре промышленное производство в Германии сократилось на 3,5% м/м. Расчеты на скорое восстановление немецкой, а вместе с ней и европейской экономики выглядят слишком оптимистично.

Общее мнение, согласно которому вспышка коронавируса должна оказать лишь временный и сравнительно ограниченный эффект на ВВП Китая и всего мира, может быть ошибочным. Какова вероятность, что эта "мировая фабрика", эта крупнейшая экономика мира, откуда происходят крупнейшие мировые банки и крупнейшие фонды денежного рынка, стоит на пороге резкого замедления? Такие компании, как Hyundai и Foxconn, закрывают свои производства на территории Китая. По оценкам экономистов, замедление экономического роста в Китае в 1к20 составит около 2 пп, однако затем темпы роста начнут быстро восстанавливаться. Ожидается, что в итоге влияние на ВВП Китая по итогам года будет лишь умеренно негативным, и годовой рост экономики составит не менее 5,5%.

Как сообщило сегодня утром агентство Bloomberg, некоторые китайские сырьевые компании объявили форс-мажор по поставкам своей продукции потребителям. Это может стать причиной проблем в кредитной системе и вызвать рост волатильности на денежном рынке, возможно, даже спровоцировав новый дефицит долларового фондирования. Спрос на нефть в Китае может потерять до 40%. Не стоит забывать и о проблеме высокой долговой нагрузки корпоративного сектора, росте корпоративных дефолтов и неустойчивой ситуации в банковском секторе. Оптимисты могут утверждать, что Народный банк Китая решит проблему за счет мега-программы количественного смягчения. Участники рынка долга наверняка помнят, как совсем недавно резкое падение цен на нефть и энергоресурсы сильно ударило по рынку высокодоходных инструментов, особенно по энергокомпаниям с чрезмерной долговой нагрузкой. На рынке корпоративного долга США уже произошло резкое снижение кредитного качества. На наш взгляд, распространение вируса может продолжить оказывать влияние на промышленное производство, потребительский спрос и цепочки поставок и во втором квартале текущего года.

Объявленное на этой неделе снижение таможенных пошлин в отношении американских товаров общей стоимостью 75 млрд долл. хотя и считается хорошей новостью, но может оказать минимальный эффект на экономику Китая. Нельзя исключать "жесткой посадки" китайской экономики, что в случае реализации худшего сценария может спровоцировать глобальную рецессию. Перспективы роста развитых экономик еще до вспышки коронавируса оценивались как весьма посредственные: МВФ прогнозировал рост ВВП в развитых странах на уровне 2% или ниже, что в условиях ограниченного арсенала монетарной политики практически не оставляет регуляторам права на ошибку. Не менее узким выглядит поле для маневра в сфере фискальной политики США, дефицит федерального бюджета которых уже достиг 4,5% ВВП, притом что признаков наступления рецессии в американской экономики пока не видно. Размер долга федерального правительства США в процентном отношении к ВВП поднялся до уровня, представляющего угрозу для экономики, что явно продемонстрировал отчет, опубликованный на этой неделе Бюджетным управлением Конгресса.

Тем временем размер баланса Федрезерва США вырос до 4,2 трлн долл. Оптимизм участников рынков акций подпитывает надежда на то, что центробанки ведущих стран, включая ФРС и Народный банк Китая, продолжат вливать ликвидность и понижать процентные ставки, что и происходит в настоящее время. Курс доллара к юаню пока стабилизировался на уровне 7,00, но в случае потенциального оттока капитала существует риск резкого падения курса юаня – равно как и в качестве побочного эффекта от вливаний ликвидности китайским регулятором. Участникам рынка акций вряд ли нужно напоминать о "золотом правиле", согласно которому ослабление юаня влечет за собой ухудшение аппетита к риску. Но если для фондового рынка дополнительная ликвидность и снижение процентных ставок служат очевидными факторами поддержки, то с точки зрения объема производства или потребительского спроса позитивного эффекта от них может и не быть. В следующую среду глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе с полугодовым отчетом по монетарной политике, который прояснит текущую позицию Федрезерва. Но в любом случае сложившаяся ситуация требует, чтобы американский центробанк продолжал наращивать свой баланс при всем риске, который это представляет для финансовой стабильности, а также, рано или поздно, предпринял дальнейшее снижение ставки по федеральным фондам.