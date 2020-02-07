Отмечаем достойные результаты американских компаний в текущем сезоне квартальной отчетности. S&P 500 вырос с момента его старта приблизительно на 2% (+3,5% с начала года) и установил в четверг новый абсолютный рекорд за всю историю — 3347,96 п., несмотря на негативное влияние китайской вирусной пневмонии. Среди прочих выделяются технологические компании и сектор здравоохранения.

Из 505 компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P 500, свою отчетность в текущем сезоне опубликовали уже 291. В 73% случаев прибыль на акцию (EPS) оказалась лучше консенсус-прогнозов аналитиков. Фактическая квартальная прибыль 18% отчитавшихся компаний оказалась ниже прогнозных оценок. Остальные рапортовали о прибыли, сопоставимой с консенсусом. При этом только 38% отчитавшихся компаний смогли превзойти прогнозы по выручке. Соответственно в 17% случаев выручка оказалась хуже ожиданий рынка.

Текущий сезон еще не завершен, но пока на пересечении экватора его результаты смотрятся лучше, чем по итогам аналогичного сезона годом ранее. Тогда:

• 72% отчитавшихся компаний превзошли прогнозы по прибыли,

• 20% сообщили EPS хуже ожиданий;

• 36% в прошлом сезоне рапортовали о выручке выше ожиданий,

• в 23% случаях выручка не дотянула до консенсуса.

По итогам завершившейся регулярной сессии в четверг S&P 500 торговался с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 22.23x по сравнению с 17,93х год назад. Отношение рыночной цены акции к выручке (P/S) составляет 2,42 по сравнению с 2,06 год назад.



