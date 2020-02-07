Курс рубля на завершающейся неделе продемонстрировал широкие колебания в диапазоне 62,5-64+ рубля за доллар и 69-71 рубль за евро. При этом вначале рубль укреплялся к основным резервным валютам в рамках коррекции после провальной предыдущей недели. Затем российская валюта стала снижаться, компенсируя укрепление первой половины недели.

Фактором курсовой динамики рубля, как и рисковых активов в целом, осталась ситуация с распространением китайского коронавируса в самой Поднебесной и в мире, хотя она и несколько утратила свою остроту. Рынок нефти обновил минимум с января прошлого года – около 53,7 доллара за баррель марки Brent, что дополнительно давило на курс рубля. Однако порадовали смягчающие действия Китайского нацбанка.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю почти не изменился, оставаясь на уровне 64 рубля, евро снизился на 80 копеек до 70,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3,5 тысячи против 3,6 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ ВОЛНУ АППЕТИТА К РИСКУ

Рубль начал торговую неделю ощутимым укреплением против основных резервных валют. Рост доллара на прошлой неделе составил около 2 рублей, евро – около 2,5 рублей, что создало хороший задел для их коррекции вниз.

Улучшившийся внешний фон поддержал коррекционный рост рубля на фоне роста аппетита к риску. Китайский ЦБ в первый день работы рынков после новогодних каникул решил оказать им поддержку и предоставил ликвидность в размере 1,2 триллиона юаней (около 174 миллиардов долларов) с помощью операций обратного РЕПО. При этом ставки РЕПО были понижены на 10 базисных пунктов. В итоге уже во вторник к вечеру валюта РФ компенсировала около половины падения предыдущей недели.

Давление на рынок энергоносителей и соответственно — рубль оказывали экспертные оценки о снижении спроса на нефть в Китае примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, что на 20% ниже обычного общего потребления в этот календарный период. В качестве причины аналитики называли влияние на экономику страны распространения коронавируса.

Однако на этом фоне страны ОПЕК+ провели экстренное заседание технического мониторингового комитета, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Комитет рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия заявила о готовности снижения добычи дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки.

Поддержку спросу на рисковые активы в середине недели принесли сообщения о том, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с новым вирусом. Фондовые рынки активно росли, сигнализируя о росте аппетита к риску.

Позитива в динамику рубля добавили новости от Минфина РФ. Так, ведомство на двух аукционах разместило ОФЗ на 116,24 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 190,55 миллиарда рублей.

Кроме того, Минфин РФ понизил объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 5 марта до 214,2 миллиарда рублей — по 11,3 миллиарда рублей в день — против 244,5 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день — в предыдущий период с 15 января по 6 февраля.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в бодром снижении, которое вернуло курсы основной резервной валюты на максимумы с начала декабря-2019. Евро на форексе опустился ниже 1,1 доллара, что сдержало его рост против рубля.

Давление поддерживалось нерешительностью ОПЕК+. Техкомитет альянса не пришел к мнению о необходимости экстренной министерской встречи ОПЕК+ на тему сокращения добычи нефти. По-видимому, этому способствовали заявления России, которая пока не сформировала свою позицию относительно реакции ОПЕК+ на коронавирус.

Решение и комментарии ЦБ РФ нейтрально подействовали на курс рубля. Банк России в пятницу, как и ожидалось, в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

При этом ЦБ РФ поменял сигнал по ключевой ставке в своем заявлении: теперь регулятор допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределенности для инфляции в РФ на ближайшие кварталы, отметил ЦБ.

Таким образом, рубль продолжит следить за реакцией мировых рынков – прежде всего нефтяного — на коронавирус, и будет отыгрывать ростом любое ослабление вирусной опасности.