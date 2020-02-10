На старте новой недели для российского рынка акций складывается смешанный внешний фон. Тем не менее у наших фондовых площадок есть дополнительный внутренний фактор поддержки, а именно эффект от пятничной риторики Банка России.

По итогам прошедшего заседания ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,25% до 6,00%. С одной стороны, это было преимущественно ожидаемым событием. Но с другой, регулятор отметился весьма мягкой риторикой, которая дает основания для некоторого пересмотра ожиданий по поводу его дальнейших действий.

В пресс-релизе ЦБ появилась фраза: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». В прошлый раз говорилось о регулятор будет «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 г.». То есть явно повышаются шансы на снижение ставки уже на следующем заседании.

Более того, на пресс-конференции Эльвира Набиуллина также заявила об «относительно высокой вероятности снижения ключевой ставки на следующем заседании», которое состоится 20 марта. В качестве базового сценария по итогам 2020 г. Банком России ожидается инфляция в диапазоне 3,5–4%. С учетом пятничного решения по ставке сейчас достигнута нижняя границы диапазона 6–7%, который ЦБ рассматривает как нейтральный при целевой инфляции вблизи 4%. Текущие тренды указывают на сохранение риска выхода к концу года на уровень инфляции ниже 3,5%. Это в свою очередь создает пространство для более сильного снижения ставки в этом году (до 5,5%).

Мягкая риторика Центробанка для рынка была не в полной мере ожидаемой. Она выступает фактором поддержки как для долговых бумаг, так и для акций. В пятницу индекс ОФЗ (RGBI) и длинные корпоративные облигации уже начали показывать положительную динамику, а индекс МосБиржи отыграл часть потерь, которые были в первой половине сессии.

На этой неделе действия ЦБ могут оказать локальную поддержку российскому рынку. Особенно это касается стабильных дивидендных фишек: акций МТС, Юнипро, Детского мира, ЛСР и др.

Каждый может убедиться в том, как фаза снижения ставок в 2019 г. обеспечила устойчивый трендовый рост индексу МосБиржи до новых исторических максимумов. То есть недооценивать этот драйвер точно не стоит.

В то же время есть и факторы, сдерживающие восходящую динамику. В частности, цены на нефть остаются около минимальных значений последних месяцев. Сегодня с утра фьючерсы Brent торгуются на уровне $54,6, почти не реагируя на сообщения о том, что добыча нефти в Ливии продолжила снижение.

С январских максимумов цена потеряла более 20%. Помимо фактора сезонного перепроизводства в I квартале негативное влияние добавило снижение спроса со стороны Китая из-за вспышки коронавируса.

Пока так и не появилось конкретики по поводу возможного дополнительного сокращении объемов производства странами ОПЕК+. Техническим комитетом на прошлой неделе было предложено снизить добычу на 600 тыс. б/с, но финальное коллективное решение не принято. На этом фоне трейдеры не спешат с активными покупками.

В случае отказа от снижения добычи котировки нефти могут остаться под давлением. Ожидаем, что на этой неделе появится какая-то конкретика. Главным образом все ждут позицию России, которая, по сообщениям СМИ, взяла дополнительное время для рассмотрения этого вопроса.

Ближайшая сильная область поддержки во фьючерсах Brent находится в диапазоне $53–54.

Не помогает сырьевым ценам и фактор устойчивого укрепления американской валюты. Индекс доллара (DXY) в последние дни уверенно поднимается и сейчас находится около максимальных значений с октября прошлого года.

Российский рубль не остается в стороне и также слабеет относительно доллара. Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около 64,1. Сохраняются риски движения в область 64,5, На мой взгляд именно в этом районе проходит следующая техническая зона торможения. При этом предпосылок к какому-то резкому ускорению девальвационных тенденций пока не наблюдается. Наоборот, любой потенциальный отскок по нефти от текущих значений способен вызвать ответную реакцию в рубле. То есть курс USD/RUB может оставаться в коридоре 62,5–64,5.

По индексу МосБиржи ранее успешно отработался диапазон сопротивления 3130–3150 п. Эта область несколько раз не позволила продолжить движение наверх. Сегодня она по-прежнему остается актуальной. Снизу в качестве ключевого уровня поддержки все также выступает район 3050 п.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается отчет о продажах продукции за январь АЛРОСА и Черкизово. Во вторник производственные результаты за IV квартал опубликует Интер РАО. В среду ожидается итоговый годовой отчет по МСФО у НЛМК, в четверг — у Черкизово, в пятницу — у Яндекса.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,06%, нефть Brent в минусе на 0,18%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.