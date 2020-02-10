ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% — до 6,0%, и не стал менять прогнозы роста экономики и инфляции. При этом была отмечена вероятность дальнейшего смягчения ДКП на ближайших заседаниях. Мы поддерживаем данное решение, подчеркивая, что дальнейшее снижение ставки без изменения нейтрального диапазона будет означать переход к стимулирующей политике. По нашему мнению, смягчение риторики будет позитивно воспринято рынком ОФЗ.

— Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировал ЦБ РФ. Давление на инфляцию оказывает как внутренний, так и внешний спрос. Рост цен на конец января в годовом выражении замедлился до 2,4% (3,0% на конец декабря). Однако регулятор не стал менять свой прогноз ИПЦ на конец года, сохранив его на уровне 3,5–4,0%. Этот факт отражает потенциальные инфляционные риски со стороны продовольственного рынка. Дополнительным источником неопределенности для роста цен является ситуация с коронавирусом.

— ЦБ РФ сохранил прогноз по росту ВВП на уровне 1,5–2,0% на 2020 г., ожидая положительного эффекта от национальных проектов и реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений. Кроме того, Банк России рассчитывает на значительное ускорение роста инвестиций, а влияние коронавируса на экономику России считает незначительным и временным.

— ЦБ РФ ждет умеренных инфляционных рисков от новых социальных расходов. Эффект от исполнения бюджетной политики на экономику будет уточнен после внесения поправок в бюджет (до 11 февраля). Пока он оценивается как незначительный. ЦБ РФ не сделал акцента на рисках бюджетной политики, выделяя глобальные риски.

— Тон пресс-релиза контрастирует с декабрьским документом и указывает на переход к стимулирующей ДКП уже в 1П20. Регулятор изменил формулировку, допуская дальнейшее смягчение монетарной политики на ближайших заседаниях. Опуская ставку ниже отметки 6,0% и оставляя текущий нейтральный диапазон на уровне 6–7%, ЦБ РФ формально сделает свою монетарную политику стимулирующей, а не нейтральной, как сейчас. Это поможет вернуть инфляцию ближе к цели в 4% и поддержать слабый экономический рост.

— Дальнейшее смягчение политики поддержит рынок ОФЗ в условиях глобальной неопределенности. Открывая возможности для дальнейшего смягчения ДКП в этом году, регулятор поддерживает как настроения инвесторов, которые ожидали подобного решения, так и рынок ОФЗ. На конец этого года мы ожидаем ставку 5,5%, а если потребуется возврат к цели по инфляции в 4%, то и ниже.