Центральным событием минувшей пятницы стало заседание Банка России по денежно-кредитной политике и последующая пресс-конференция. Решение Совета директоров по итогам заседания соответствовало нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу: ключевая ставка была снижена на 25 бп, до 6,0%, при этом в пресс-релизе Банк России заявил, что «…допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Как уточнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, существует сравнительно высокая вероятность того, что следующее снижение процентной ставки состоится на заседании в марте.

Трехмесячная ставка Mosprime в пятницу снизилась на 1 бп, до 6,45%, в то время как котировки FRA опустились на 16–18 бп (в том числе 9x12 FRA закрылась на отметке 5,90%). Наклон кривой процентных свопов увеличился за счет того, что на ближнем отрезке ставки снизились на 10–13 бп, а длинные – на 5–6 бп. На кривых NDF и кросс-валютных свопов движения носили менее выраженный характер. В частности, короткие ставки NDF снизились на 7–10 бп, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа – на 2 бп. Базисная кривая сместилась вверх на 3–5 бп. По нашим оценкам, если в преддверии заседания Банка России рынок дисконтировал два снижения ключевой ставки в этом году на 25 бп каждое, то теперь закладывает вероятность более существенного смягчения денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что, помимо мягкого сигнала со стороны самого ЦБ РФ, это связано с ожиданиями еще более значительного смягчения монетарной политики ФРС США и центробанков других стран. Мы сами по-прежнему рассчитываем, что в марте Банк России снизит ключевую ставку еще на 25 бп.

Ситуация с ликвидностью в пятницу существенно не изменилась. Банки сократили заимствования в рамках краткосрочного репо с Федеральным казначейством на 200 млрд руб. Баланс средств банков на корсчетах по состоянию на утро пятницы увеличился до 2,4 трлн руб., однако к концу дня, вероятно, вернулся к уровню 2,2 трлн руб. На этом фоне средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа повысилась на 11 бп, до 5,94%, в то время как закрытие произошло на отметке 5,59% (-36 бп к предыдущему дню). Индекс RUSFAR остался на прежнем уровне в 6,04%.

В среду 12 февраля стартует очередной период усреднения резервов, что в сочетании с началом периода уплаты налогов может подстегнуть спрос на резервы. Однако объем средств, размещенных банками на недельных депозитах (2,0 трлн руб.) оставляет Банку России достаточное поле для маневра по регулированию уровня ликвидности в системе.



