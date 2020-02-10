Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу, что негативное влияние вспышки коронавируса на потребление нефтепродуктов в мире в 2020 г., по прогнозам аналитиков, останется в пределах 150–200 тыс. барр./сутки. Признаков снижения спроса на российскую нефть из Китая пока не наблюдается. По мнению министра, участники рынка уже закладывает в цену возвращение на рынок ливийских объемов. Позиция России по вопросу о сделке будет точнее сформулирована на этой неделе.

В воскресенье министр нефти Азербайджана, страны-участника ОПЕК+, сообщил, что встреча участников сделки не будет переноситься с начала марта на февраль, а работа над проектом решения будет проходить в рамках секретариата ОПЕК+. При этом, по данным Reuters, Азербайджан может поддержать новое снижение квот ОПЕК+. В субботу министр нефти Алжира сообщил, что технический комитет ОПЕК+ после встречи в Вене рекомендовал продлить действующее соглашение до конца года в дополнение к временному сокращению добычи. Эта рекомендация учитывает негативное влияние коронавируса на глобальный спрос.

Продление соглашения до конца года без пересмотра квот либо с временным снижением меньше, чем на 500 тыс. барр./сутки, – наиболее вероятный сценарий, на который готова согласиться РФ, по нашей оценке. Проходящие в Каире и Женеве переговоры по Ливии могут закончиться соглашением в ближайшие дни, поэтому добыча в Ливии может возобновиться уже с середины февраля. Этот сценарий, вероятно, в значительной мере уже учтен рынком, однако может оказать дополнительное понижательное давление на цену нефти. Кроме того, рынок может пока недооценивать влияние эпидемии на спрос в 1 п /г 2020 г.