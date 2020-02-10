До конца квартала доля нерезидентов в ОФЗ увеличится до 33-34%
Мягкие комментарии Банка России и допущение возможности дальнейшего снижения ставки уже в ближайшее время, дало повод для мобилизации дальнейших покупок в сегменте ОФЗ. Сразу после заседания доходности направились вниз на 2-7 бп вдоль кривой.
Возросшая вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях должна благоприятно отразиться на дальнейшей динамике долгового рынка. Мы ожидаем поступательное снижения доходностей ОФЗ до конца первого квартала (прогноз Росбанка: ОФЗ 10-лет – 5.95%), а также сохранение высокого спроса на бумаги на аукционах Минфина и увеличение доли нерезидентов в ОФЗ с текущих уровней до 33-34% (32.2% на 1 января).
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