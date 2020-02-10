Интригующее заседание Банка России в пятницу порадовало действием и мягким сигналом. Ключевая ставка была понижена на 25 бп (до 6.00%) несмотря на весьма разрозненные мнения экспертов и участников рынка накануне заседания. Более того, ориентир и комментарий Э.Набиуллиной оказались весьма оптимистичными и внушающими надежды на дальнейшее снижение ставки в течение 1п’20.

В нашем базовом сценарии мы ожидали паузу в марте и снижение ставки в апреле на 25 бп. Однако после комментария главы Банка России Э.Набиуллиной мартовское заседание также не стоит игнорировать.

Основным поводом для смягчения стало замедление инфляции сверх ожиданий Банка России и понижение прогноза на 1п’20 в соответствии с динамикой цен в январе-феврале. По словам главы Банка России, инфляция в 1п’20 может замедлиться до уровней «около 2.0%» и начать разворот в середине года. При этом прогноз на 2020 год оставлен без изменений (3.5-4.0%), но все больше аргументов указывают на вероятное сближение лишь с нижней границей.

В этой связи, шанс на снижение ставки в марте значительно вырос, но для нас вопрос касательно дополнения или замены апрельского снижения (наш базовый сценарий) пока остается открытым, учитывая высокую волатильность внешних рынков.

Рубль зафиксировал худший результат среди валют развивающихся стран, несмотря на мягкую риторику ЦБ РФ. По итогам пятницы рубль потерял 1.1% против доллара (64.1) и 0.8% против евро (70.1). Ослабление рубля продолжают поддерживать внешние факторы: снижение цен на нефть и распродажи на развивающихся рынках. Ускоренные потери позиций могут объяснятся более сильным укреплением рубля в начале года по сравнению с остальными валютами.

Предстоящая неделя ожидается спокойной с точки зрения локальных событий, поэтому доминирование внешних факторов едва ли позволит паре USD/RUB вырваться из диапазона 63.6-64.2.



