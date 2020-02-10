Цены нефти на прошедшей неделе сохраняли слабость. В прошедшую неделю они продолжали пребывать вблизи минимальных уровней, которые почти на четверть ниже максимальных отметок начала января. На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ прозвучали рекомендации о дополнительном сокращении добычи нефти еще на 0,6 Мб/д, однако Россия предпочла взять паузу и не поддержала достигнутый консенсус. В результате идея о проведении экстренной встречи стран ОПЕК+ в феврале не получила развития, и следующее решение будет приниматься уже на плановом заседании стран Соглашения в начале марта.

К тому времени, возможно, станет более понятной ситуация с коронавирусом, который продолжает свирепствовать в Китае. Официальное число зараженных на начало текущей недели составило 40536 человек. Число жертв эпидемии достигло 910 человек. Сильно настораживают жесткие меры карантина. С одной стороны благодаря таким мерам темпы распространения вируса явно замедляются.

Но не слишком ли жесткие эти меры? По СМИ гуляют предположения о том, что официальная статистика сильно занижает данные о заразившихся и жертвах. Судить об этом сложно, и, возможно, что правду мы не узнаем никогда. Но экономические показатели неминуемо будут проседать пропорционально реальному масштабу проблем, а также жесткости мер, парализующих экономическую активность. А степень воздействия действительно высока. Только перекрытие транспортных коммуникаций, изменение грузовых потоков и изменение расписания работ зарубежных работников будут вносить солидный вклад в динамику экономических показателей. Снизятся показатели грузоперевозок, оптовой и розничной торговли. Жесточайший урон получает туристическая отрасль.

Очень интересными будут решения властей Поднебесной о начале функционирования экономики после окончания новогодних праздников. Официально страна должна начать полноценную работу 10 февраля, однако правила карантина диктуют свои поправки. В СМИ появились сообщения о возможном продлении ограничений для некоторых регионов с 10 до 20 февраля. Поскольку каждый день карантина это миллиардные потери для экономики, то можно себе представить то, как это скажется на суммарных показателях роста экономики Китая в 2020 году.

Так, снижение потребления газа в Китае уже привело к появлению избытка предложения и обвалу цен в регионе. Для цен нефти особенно важным будет то, как дальше бушующий вирус будет действовать на динамику спроса нефти крупнейшего мирового импортера. По оценкам Блумберг, снижения потребления в начале февраля достигали 3 Мб/д. Если подобное угнетение спроса продолжится, то динамика мировых запасов получит существенную прибавку, которая в свою очередь будет продолжать сильно давить на цены.

Пока в США на прошлой неделе было отмечено лишь небольшое подрастание коммерческих запасов нефти при одновременном снижении до 12,9 МБ/д добычи. Из-за специфичности ситуации в ближайшие недели возрастет важность поведения запасов для динамики цен нефти. Поэтому можно ожидать роста интереса рынка к еженедельно выходящим данным по запасам нефти в США.

Произошедшее снижение цен нефти уже дало проекцию слабости российской валюте. Дальше давление на рубль может еще усиливаться. Этому будет способствовать произошедшее в пятницу очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. После шестого подряд снижения ключевая ставка установлена на уровне 6%.

Интригой наступающей недели является окончание новогодних праздников в Китае. Многие предприятия в Китае откроются в понедельник. Иностранные компании останутся закрытыми ещё на неделю. На предстоящей неделе внимание участников рынка останется на эпидемии коронавируса и его последствий для экономики и рынков.



