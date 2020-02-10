Несмотря на то что примерно 30% аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали, что ЦБ возьмет паузу в цикле понижения ставки, на заседании 7 февраля, как мы и ожидали, регулятор понизил ставку на 25 б. п. до 6,0%. Решение ЦБ было продиктовано, главным образом, более быстрым в сравнении с ожиданиями замедлением годовой инфляции до 2,4% г/г. Более того, исходя из тона комментария, мы не исключаем дополнительного понижения ставки в ближайшие месяцы.

Учитывая, что на глобальных рынках усиливаются ожидания понижения ставки ФРС в этом году, мягкая риторика пресс-релиза ЦБ по итогам заседания в пятницу вполне оправдана.

Впрочем, решение ЦБ по поводу дальнейшего понижения ставки будет зависеть от инфляционных рисков, порождаемых (1) изменениями в структуре импорта в результате эпидемии в Китае (2) ростом бюджетных расходов и (3) инфляционным давлением на глобальных рынках. Из перечисленных трех рисков – ключевым, конечно же, является эпидемия в Китае. Этот риск может проявиться в ближайшее время и повлиять на перспективы понижения ставки ЦБ на 25 б. п. на заседании 20 март