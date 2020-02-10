Размер дивидендных выплат "Полюса" за II полугодие составит $470 млн
Polyus Gold (PLZL: LI; ВЫШЕ РЫНКА; $66,5/акцию) в своих операционных результатах за 4К19 сообщила о росте выручки на 20% к/к, демонстрируя рост этого показателя на протяжении 4-х кварталов подряд. Мы ожидаем, что EBITDA вырастет на 24% к/к в 4К19 на фоне благоприятной конъюнктуры цен на золото и роста объемов производства. По нашему прогнозу, общие денежные затраты будут находиться на нижней границе объявленного диапазона ($375-$425/унций), что должно привести к повышению рентабельности на фоне увеличения коэффициента извлечения. Несмотря на возможный рост капиталовложений в конце года, мы ожидаем сильный показатель операционной прибыли, который, в свою очередь, обеспечит сильный СДП.
Мы ожидаем объявления дивидендов за 2П19. Исходя из дивидендной политики, которая предусматривает коэффициент дивидендных выплат на уровне 30% EBITDA при чистом долге/EBITDA на уровне ниже 2,5x, дивидендная доходность, по нашему прогнозу, составит примерно 3%, исходя их финансовых результатов за 2П19. Основные прогнозные показатели мы приводим ниже:
Согласно нашему прогнозу, выручка составит $ 1 285 млн.
Согласно нашему прогнозу, EBITDA вырастет на 24% к/к до $875 млн.
По нашему прогнозу, чистая прибыль составит $475 млн; на нее могут оказать влияние разовые статьи.
Для расчета СДП мы заложили капиталовложения на уровне примерно $230 млн. Таким образом, мы ожидаем, что СДП окажется на 21% выше к/к и составит примерно $450 млн.
Мы ожидаем, что размер дивидендных выплат за 2П19 составит примерно $470 млн.
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