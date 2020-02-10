Котировки продолжают умеренный рост от линии поддержки, проведенной по минимумам с 14 января. Существенной коррекции вниз пока не последовало, поэтому бумаги остаются перекупленными по осцилляторам.

В случае успешного пробоя 0,726 руб. цена может направиться к следующему сопротивлению 0,75 руб. Поскольку рынок временно игнорирует перегрев акций, то достижение данной отметки вполне вероятно. Трендовые индикаторы в основном в зеленых зонах, но сформировались медвежьи дивергенции по RSI, Stochastic и CMO (сигналы разворота тренда вниз, указывающие на целесообразность фиксации длинных позиций).

Потенциальный пробой линии поддержки (синяя) может стать неплохой точкой входа для продажи. Котировки отскакивали от данной линии 5 раз, что указывает на ее силу. То есть в случае успешного пробоя высока вероятность импульсного рывка вниз.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Фаза падения с начала 2017 г. утратила актуальность, но осцилляторы указывают на критическую перекупленность акций, требуя полноценной коррекции. Лишь на месячном графике RSI пока далек от зоны перекупленности.

Продолжение годового растущего тренда вероятнее, чем возврат в фазу падения к 0,5 руб. Однако не исключено, что в перспективе ближайших месяцев продолжить и без того бурный рост не получится.

Повышенная волатильность и объемы торгов в сочетании с критической перекупленностью провоцируют глубокую просадку. Например, акции могут откатиться к 0,60–0,63 руб., но растущий тренд (начался от 0,47 руб. в декабре 2018 г.) при этом еще не будет сломлен. Исходя из сложившейся картины, долгосрочным инвесторам, которые хотят купить бумаги, есть смысл дождаться полноценной коррекции.

Уровни поддержки: 0,726 / 0,693 / 0,663

Уровни сопротивления: 0,75 / 0,76 / 0,773