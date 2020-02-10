На предыдущей неделе наблюдалось умеренное восстановление аппетита к риску после нескольких недель коррекционных настроений на рынках. Отчасти это было связано с возросшими ожиданиями того, что распространение коронавируса будет локализовано, а также с тем, что рассеялась неопределенность о возможном импичменте американского президента (на прошлой неделе Д. Трамп был оправдан сенатом по обеим статьям обвинения). В результате наблюдалось восстановление рынков акций. Ставки по гособлигациям США умеренно подросли, однако остались вблизи локальных минимумов, благодаря чему облигации развивающихся рынков продемонстрировали нейтральную динамику. Индекс Euro-Cbonds IG Corporate EM умеренно вырос – на 0,1%.

На рублевом долговом рынке преобладали позитивные настроения. Они были обусловлены как восстановлением после коррекцией неделей ранее, так и благоприятными внутренними факторами (в частности, инфляция замедлилась до 2,4%, ЦБ снизил ключевую ставку до 6%). В результате кривая ОФЗ опустилась на 7-15 б.п. Индексы корпоративных и государственных облигаций выросли за неделю на 0,2-0,5%.

Банк России в пресс-релизе по итогам прошедшего заседания дал мягкий комментарий, отметив замедление инфляции сильнее предыдущих прогнозов регулятора, а также возможность продолжения снижения ключевой ставки. Это повышает привлекательность инвестирования в рублевые облигации, которые могут продемонстрировать дальнейший рост котировок в этом году. При этом купонная доходность рублевых бумаг остается высокой по сравнению с инфляцией и ставками по депозитам.

Рубль

Ввиду вспышки коронавируса в Китае в валютах развивающихся стран в последние недели существенно выросла волатильность. Рубль завершил торги у уровня 64 за доллар (ослабление с начала года составило 3,4%), индекс валют развивающихся стран EMCI снизился на 0,4% за неделю (ослабление с начала года составило 3,0%).

В краткосрочной перспективе основным фактором динамики российской валюты останется настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся стран, при этом волатильность может сохраниться высокой (относительно уровней начала года).