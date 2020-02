10 февраля Дональд Трамп внесет на рассмотрение проект бюджета на 2021 год, который продлится с 1 октября 2020-го по 30 сентября следующего. Расходы в бюджете заложены на уровне $4,8 трлн (+ 1% г/г). Прогнозируемый дефицит бюджета снизится примерно на 12% с $1 101 млрд до $966 млрд. По расчетам Администрации президента, бюджет перестанет быть дефицитным с 2035 года. В расчетах бюджета заложен рост экономики на 3% в 2021 году при прогнозе МВФ от октября 2019 года на уровне 1,7%. Белый дом ожидает повышения доходности 10-летних облигаций Казначейства США на среднем уровне в 2% (на 7 февраля – 1,59%). В дальнейшем прогнозируется постепенное повышение ставок, что выглядит реалистично с точки зрения закладываемого экономического роста.

Структура бюджета изменится. Планируется сократить расходы на социальные нужды (Medicare, Medicaid), на помощь иностранным государствам (-21%) и увеличить расходы на оборону (+0,3%) и поддержку ветеранов. В течение десяти лет расходы на оборону должны расти на $0,51 трлн, финансирование Medicare снизится на $0,85 трлн, а Medicaid — на $0,27 трлн. Последнее связано с ожидаемым реформированием системы медицинского страхования. Прочие расходы, не связанные с обороной, должны будут снизиться на $1,09 трлн. Основными источниками для налоговых поступлений остаются налоги на доходы физических лиц.

Сам бюджет в предложенном виде вряд ли будет принят, так как в нижней палате Конгресса большинство за Демократической партией, которая выступает против сокращения социальных расходов и роста расходов на оборону. Демократов также не устраивают более низкие расходы на налогообложение юридических лиц, которые, по их мнению, идут вразрез с интересами рядовых американцев. С большой вероятностью окончательный вариант бюджета будет принят после президентских выборов в ноябре.

В случае принятия бюджета в нынешнем виде могут выиграть оборонный и авиастроительный сектора (The Boeing Company (BA), Raytheon Company (RTN)), а также финансовая отрасль (JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corporation (BAC)). Негативна предлагаемая структура бюджета для медицины и потребсектора (из-за сокращения доходов на фоне уменьшения социальной поддержки).