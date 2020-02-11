Доллар вновь предпримет попытку ухода ниже 64 рублей
Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон.
Восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 54 долларов, и разнонаправленная динамика валют развивающихся рынков создают предпосылки для укрепления рубля в начале торгов. В результате доллар, как и днем ранее, на открытии предпримет попытку ухода ниже 64 рублей за единицу американской валюты.
Однако вероятность повторения сценария понедельника, когда после утреннего подъема рубль к концу дня растерял большую часть роста, достаточно высока. На рынках сохраняется нервозность, вызванная ситуацией с распространением коронавируса, которая будет оказывать давление на российскую валюту и может привести к волне ослабления рубля. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии ожидаем попыток удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.
Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар прибавил символические 0,01%, удержав позиции выше 64 рублей, евро снизился на 0,3%, отступив ниже 70 рублей. При этом в первой половине дня рубль пытался укрепиться к обеим валютам, а доллар в моменте отступал ниже 63,7 рубля.
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