Вчерашний день не принес существенных новостей. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации с распространением коронавируса, число госпитализированных с подозрением на который продолжает снижаться, а основной очаг заболевания ограничен одной провинцией Китая. На этом фоне сводный индекс Шанхайской фондовой биржи вчера поднялся на 0,5%, а S&P 500 вырос на 0,7%. Тем временем Народный банк Китая продолжает вливание ликвидности (сегодня в банковскую систему было закачано еще 100 млрд юаней) с целью ограничить негативное воздействие вспышки коронавируса на финансовую стабильность. В отрицательной зоне вчера закрылись индексы Nikkei (-0,6%), DAX (-0,15%) и MSCI EM (-0,4%). Давление на рынок Германии и евро оказал рост неопределенности в политической сфере, связанный с отставкой лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

Рынки инструментов с фиксированной доходностью продемонстрировали динамику, противоположную рынкам акций. Доходности казначейских облигаций США вчера снизились на 1–2 бп, в то время как фьючерсы на ставку ФРС укрепились в цене еще на 2–3 бп. Доходность 10-летних гособлигаций Германии опустилась на 3 бп. Индекс доллара вырос на 0,2% вследствие ослабления евро (-0,3%), давление на который, помимо политической ситуации, оказала публикация слабых показателей промышленного производства в Италии за декабрь. Спред 10-летних облигаций Италии по отношению к суверенной кривой Германии также расширился на 3 бп. Динамика валют развивающихся стран носила выраженно разнонаправленный характер. Китайский юань восстановился к доллару на 0,3%, в то время как корейская вона завершила день в небольшом минусе, тайский бат закрылся на прежнем уровне, а индонезийская рупия ослабла относительно доллара на 0,3%. Бразильский реал подешевел на 0,2%, турецкая лира закрылась практически на прежнем уровне, а южноафриканский ранд и мексиканское песо восстановились на 0,6% и 0,4% соответственно. Рубль отстал от рынка, подешевев относительно доллара на 0,1% (до 64,11). Это произошло на фоне снижения цены на нефть Brent, которая вчера опустилась на 2,2% (53,3 долл./барр.), однако сегодня уже отскочила вверх на 1,3%.