Вчера Банк России опубликовал предварительную оценку изменения доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ за январь. Она основана на данных НРД, как правило, достаточно точно отражающих реальную картину.

За прошлый месяц вложения нерезидентов в ОФЗ выросли на 131 млрд руб., что довольно много по историческим меркам. В этом случае, по нашим расчетам, их рыночная доля, скорректированная на неликвидные выпуски, должна была увеличиться до 41,3% (+2,2 пп). Это всего на 1,3 пп меньше исторического максимума марта 2018 г.

Помимо этого, Банк России представил интересную разбивку иностранных потоков. По данным регулятора, на первичном рынке доля иностранцев в прошлом месяце составила 52% (против 34% в декабре 2019 г.), а в один из аукционных дней они выкупили 71% всего размещенного объема, что более чем вдвое превышает средний показатель прошлого года. В целом, по оценкам ЦБ, на первичных аукционах иностранные участники купили ОФЗ на 113 млрд руб., еще на 15 млрд руб. – на МосБирже, а остальное – на внебиржевом рынке. Также, по данным ЦБ, иностранный спрос в основном был сконцентрирован в средней части кривой: вложения нерезидентов в бумаги с дюрацией 6–7 лет увеличились на 81 млрд руб., в то время как портфель бумаг со сроками обращения 10 лет и более вырос на 46 млрд руб.

Вчера торговая активность на рынке снизилась. Объем сделок на МосБирже составил 22,6 млрд руб., включая 14,4 млрд руб. в выпусках с фиксированным купоном. Ценовые изменения были небольшими и затронули лишь отдельные бумаги. ОФЗ-26224 (YTM 6,08%) подорожал на 0,1 пп (-1 бп в доходности), ОФЗ-26228 (YTM 6,19%) подешевел на 0,2 пп (+2 бп в доходности). Несколько сильнее выглядел ОФЗ-26232 (YTM 6,05%), доходность которого снизилась на 4 бп (+0,25 пп в цене). Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних первичных аукционов. На наш взгляд, инвесторам могут быть предложены два выпуска с фиксированным купоном: ОФЗ-26232 и ОФЗ-26228. Однако, учитывая высокий спрос на флоутеры, мы не исключаем, что один из них также может оказаться в завтрашнем «меню». В этом случае это будет третий аукцион по размещению флоутера подряд.