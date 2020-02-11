Средняя цена на нефть за период с начала года составила 61,68 долл.долл./барр. Кривая фьючерсов на нефть на данный момент дисконтирует среднюю цену нефти Brent в 2020 г. в 54,96 долл./барр. против 59,80 долл./барр., заложенных в нашу модель российских компаний (см. Russian Oil and Gas – 2020 Outlook от 14 января). С учетом падения цен на нефть и нефтепродукты (и без внесения других поправок в модели) мы понизили оценку прогнозной цены акций всех анализируемых компаний на 12-месячном горизонте, а также пересмотрели рекомендации по некоторым из них. Рекомендация в отношении акций Лукойла и Газпрома понижена с Держать до Продавать, а в отношении акций Газпром нефти и обыкновенных и привилегированных акций Татнефти – с Покупать до Держать.

Низкие цены на нефть и газ пока не учтены рынком. На наш взгляд, рынок пока не в полной мере дисконтировал снижение цены на нефть на 22% с начала года и спотовых цен на газ на 53% г/г с учетом относительно сильного рубля, подешевевшего к доллару всего на 2,53%, что не предполагает существенного потенциала для снижения затрат. Мы продолжаем считать, что чувствительность российских нефтяных компаний к ценам на нефть существенно возросла и продолжит расти. Заложив в нашу модель текущий уровень цен на нефть, нефтепродукты и газ (исходя из обновленных данных Bloomberg о состоянии фьючерсных кривых), мы понизили оценку прогнозной цены акций анализируемых компаний на 6–31%. Мы также понизили рекомендацию по акциям Лукойла и Газпрома (с Держать до Продавать), обыкновенным акциям Газпром нефти (с Покупать до Держать) и обыкновенным и привилегированным акциям Татнефти (с Покупать до Держать). Рекомендации по бумагам остальных компаний остались без изменений. Никаких других изменений в наших моделях компаний не произошло.

Риски. На данном этапе инвестиционную привлекательность акций российских нефтегазовых компаний мы оцениваем негативно. Главным фактором, который повлиял бы на нашу позицию в отношении сектора, стало бы быстрое восстановление цены на нефть до уровня выше 60 долл./барр. в сочетании с восстановлением спотовых цен на газ в Европе до уровня выше 170 долл./тыс. куб. м.