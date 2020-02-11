Ставки валютных и процентных свопов вчера снизились на 5 б. п., не успев отреагировать на ослабление рубля во второй половине дня. Предложение ставок исходило в основном от иностранных инвесторов, в то время как локальные инвесторы были не слишком активны. После решения ЦБ ставки в коротком конце кривой теперь предполагают вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на 25 б. п. в марте и еще на 25 б. п. летом. На наш взгляд, ЦБ может понизить ставку также и в апреле; таким образом, к концу года она составит 5,25%.

Избыток рублевой ликвидности в банковской системе перед окончанием периода усреднения вчера привел к снижению ставок овернайт: МБК — на 4 б. п. до 5,92%, валютного свопа — на 13 б. п. до 5,83%. При этом ЦБ провел депозитный аукцион и привлек 0,44 трлн руб. на один день.

В понедельник утром продолжилось небольшое снижение доходностей ОФЗ (на 1-2 б. п.) в связи с мягкой риторикой ЦБ РФ по итогам пятничного заседания и с осторожным увеличением спроса на риск на глобальных рынках. Однако позднее на фоне резкого ослабления курса рубля доходности начали расти и по итогам дня повысились на 1-2 б. п. Обороты торгов вчера составили 23 млрд руб., заметно сократившись по сравнению со среднедневными показателями прошлой недели (45 млрд руб.), при этом активность снова проявляли в основном локальные участники рынка.

Сегодня Минфин анонсирует выпуски, которые будут предложены на аукционах в среду. Мы полагаем, что это будут двадцатилетние ОФЗ-26230 (март 2039) и восьмилетние ОФЗ-26232 (октябрь 2027): ведомство не предлагало их дольше других доступных для размещения бумаг. Пятничное решение ЦБ РФ и готовность регулятора ускорить понижение ставок, вероятно, поддержат спрос на долгосрочные ОФЗ.

ЦБ вчера опубликовал обзор рисков финансовых рынков, в котором сообщил, что, по предварительным данным НРД, иностранные инвесторы в январе купили ОФЗ на 131 млрд руб. Кроме того, по данным ЦБ и Минфина, 22 января единственным инвестором, который купил ОФЗ-26229 (ноябрь 2025) на 58 млрд руб., оказался иностранный инвестор, тогда как доля иностранцев на аукционе линкера ОФЗ-52002 (февраль 2028) составила лишь 20%. Мы ожидаем, что усиление ожиданий снижения ставки может вызвать рост спроса на ОФЗ: в феврале — марте общий объем их покупки может превысить 300 млрд руб.

Мы ожидаем, что доходность среднесрочных ОФЗ, которые будут предложены на завтрашних аукционах, снизится на 2-3 б. п.



