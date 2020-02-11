Зальем рынки деньгами! Зальем неопределенность деньгами! Зальем любые риски, в том числе и коронавирусные, деньгами! Именно это в настоящий момент главная движущая сила на мировых фондовых рынках. Именно об этом говорят власти ведущих стран, и именно это делают сейчас китайские власти, удерживая рынки (прежде всего, конечно же, китайский) от обрушения с заоблачных высот. И вчерашний день в очередной раз показал, что именно это и является основной инвестиционной идеей. Все будет хорошо, подумали инвесторы, и в очередной раз вознесли молитву Центробанку. Спаси и сохрани!

И эта вера позволяет участникам раз за разом получать прибыль в банальнейших стратегиях, связанных с выкупом любых даже самых незначительных коррекций. Так, в пятницу мы видели небольшую полупроцентную фиксацию прибыли, но и ее было достаточно, чтобы спекулянты, как голодные волки, набросились на самую малость подешевевшие акции и жадно скупать их по всему фронту бумаг. Естественно, в такой обстановке индексам не оставалось ничего другого как вновь выйти на уровни исторических максимумов и обновить их. По крайней мере, последнее сделали индексы S&P500 и NASDAQ. Только старичок Dow чуть-чуть поотстал. Но это явно временное явление.

Следует отметить, что позитивный настрой коснулся действительно всего рынка, и на отраслевом уровне абсолютно все сектора завершили день в зеленой зоне. Лучше всех как обычно чувствовали себя акции технологических компаний, которые в среднем выросли на 1,35%. Основной спрос здесь по-прежнему сосредоточен в акциях компаний триллионеров. Вчера к ним присоединились еще и Cisco (CSCO, +1,88%) с NVidia (NVDA, +4,52%). Однако повышенный интерес к этим акциям вполне понятен — в среду и четверг они опубликуют свою финансовую отчетность по итогам 4-го квартала 2019 года и участники рынка ждут от них сильных результатов.

Среди отдельных компаний по итогам вчерашнего дня хотелось бы отметить компании AbbVie (ABBV, +2,67%) и Boeing (BA, +2,35%). Может быть дневной рост акций этих компаний не столько фантастичен. Но их акции в последнее время чувствуют себя очень уверенно и первые выросли за последнюю неделю уже на 18%, а вторые — на 8%, что свидетельствует о серьезном интересе инвесторов к этим активам.

Ну, а главными лузерами дня стабильно остаются акции сырьевых компаний. Но на фоне постоянно снижающихся нефтяных котировок иначе и быть не может.

Ожидания рынка 11 февраля

Вчерашнее позитивное закрытие американского рынка вдохновило всех остальных. А сегодня с утра свою долю позитива в общую копилку добавили и китайские власти, которые объявили об очередной поддержке своего фондового рынка и вливании в него «немерянных» денег. Общая сумма вливаний объявлена не была, но понятно, что речь идет о сотнях миллиардах долларов. Ура, деньги не иссякнут, и можно покупать!

В итоге и азиатские, и европейские рынки вдохновленные такими перспективами растут и растут достаточно уверенно, прибавляя до полупроцента ко вчерашнему закрытию. Торговля фьючерсами на основные американские индексы также проходит на позитивной волне. Может быть рост здесь не столь большой как в Азии и Европе — всего несколько десятых долей процента, но и особых поползновений к началу продаж тоже не видно.

Однако главное событие сегодняшнего дня еще впереди. В 6 часов вечера по Москве начнется выступление Председателся ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с отчетом о полугодовой монетарной политике ФРС и планах ФРС до конца года. Вот это вот последнее и вызывает у участников рынка наибольший интерес — что собирается делать ФРС в ближайшем будущем. И понятно, что от этих планов напрямую зависит куда будут смотреть инвесторы весной и летом этого года.

А вот после торгов выйдет квартальная отчетность от очень интересной компании LYFT (LYFT), чьи акции появились в открытом доступе лишь весной прошлого года. Первые итоги деятельности этой компании, которые мы видели в предыдущие сезоны отчетности не сильно впечатлили инвесторов и сейчас акции находятся на 25% ниже цены размещения на IPO. Однако сильная отчетность прямого конкурента LYFT — компании UBER (UBER), вышедшая на прошлой неделе вселяет надежды в инвесторов и они ожидают от LYFT также достаточно сильных результатов по итогам 4-го квартала 2019 года. Об этом свидетельствует и повышенный спрос на акции перед выходом отчетности. Только за последние два торговых дня акции LYFT выросли более чем на 10%. Так что есть все шансы, что мы можем увидеть сегодня вечером хороший гэп вверх в этих акциях.

А в целом же сегодня итоги дня во многом будут зависеть именно от речи Пауэлла. Однако зная, как он умеет поддерживать рынок, можно надеяться, что и сейчас Пауэлл сделает все, чтобы не разочаровать инвесторов. И поэтом резонно ждать продолжения слабо повышательного тренда и, естественно, очередного переписывания исторических максимумов по индексам.