"Быки" ждут сигнала от Джерома Пауэлла
Спрос на безопасные активы ослаб. Облигации торгуются в нуле. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,58%. Золото остается чуть ниже $1570 за унцию. Нефть марки Brent опускается ниже $55 за баррель из-за отсутствия ясности относительно участия Казахстана в готовящейся в конце февраля встрече в рамках ОПЕК+. Аппетит к риску сегодня сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит рост к 3360 пунктам.
Внимание инвесторов сегодня будет приковано к слушаниям в Конгрессе с участием главы ФРС. Как ожидается, Джером Пауэлл подтвердит, что экономика США находится в стабильном состоянии, и заверит, что текущий курс монетарной политики остается неизменным. В то же глава регулятора заявит о готовности реагировать на угрозы для экономики, исходящие от распространения коронавируса. Уверенный тон регулятора обеспечит «быкам» поддержку.
До открытия рынка сегодня отчитается производитель игрушек Hasbro и ретейлер спортивной одежды Under Armour. У Hasbro прогнозируется рост выручки благодаря сильному спросу на брендированные игрушки с символикой «Звездных войн» и «Холодного сердца-2» в праздничный сезон. Under Armour рассчитывает на повышение доходов и EPS благодаря эффекту низкой базы, но инвесторов будут интересовать в первую очередь перспективы компании. После закрытия отчет представит Lyft. Компания ждет уверенного роста доходов, в том числе благодаря повышению цен. Инвесторы традиционно ждут конкретики по стратегии на повышение прибыльности, так как компания остается убыточной.
Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 18 из 100, опустившись за день еще на один пункт, что может отражать негативное влияние вспышки коронавируса на новостной фон. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.
Техническая картина по S&P500 улучшилась. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. Сомнения оставляют лишь слабые объемы торгов последних дней и неспособность индекса подняться выше этих линий надолго. В целом текущий момент выглядит позитивно. Прошедшая коррекция избавила индекс от перекупленности, и теперь вероятность продолжения ралли выросла. Показатели момента RSI и MACD улучшились. MACD вышел на положительную территорию, что способствует дальнейшему подъему.
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