Российский рынок акций во вторник возобновил движение наверх на фоне позитивной динамики ряда тяжеловесных голубых фишек. Объемы торгов оказались максимальными с июня прошлого года — 91,5 млрд руб. по акциям индекса МосБиржи. Торговая активность преимущественно была сосредоточена в бумагах Сбербанка (+0,89%) и Газпрома (+3,86%) из-за корпоративных новостей.

Индекс МосБиржи ранее протестировал поддержку в районе 3050 п. и сейчас находится ровно в середине бокового коридора последних недель. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выделяется район 3150 п. Таким образом диапазон консолидации растянулся ровно на 100 пунктов. Выхода за его пределы сегодня может не произойти. Тем не менее обозначим, что потенциальное преодоление верхней границы откроет дорогу к 3210–3230 п., нижней границы — к 3010 п.

На российском долговом рынке также наблюдается преимущественно положительная динамка. Отыгрывается позитивный эффект мягкой риторики ЦБ в прошлую пятницу. Индексы ОФЗ (RGBI) и корпоративных облигаций (RUCBICP) сейчас находятся около годовых максимумов и, вероятно, в ближайшие сессии могут их переписать.

На западных площадках вчера было продолжено движение наверх. Положительную динамику показали как европейские, так и американские площадки. В США все три ключевых индекса сумели переписать исторические максимумы: S&P 500, DJIA, Nasdaq Composite.

Минфин и Банк России разработали законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка. Правительство выкупит за счет превышающих 7% ВВП средств ФНБ 50% акционерного капитала плюс 1 акцию. Пакет по рыночным котировкам оценивается почти в 2,9 трлн руб. Операции будут проводиться в несколько этапов — скорость зависит он наполняемости ФНБ. Причем после первой сделки, цена которой может быть определена как средневзвешенная за 6 месяцев, миноритариям планируется выставить оферту по этим же уровням.

Первой реакцией обыкновенных бумаг был взлет на 3%, однако к закрытию прирост сократился всего лишь до +0,89%. На мой взгляд, для динамики акций самого Сбербанка решение преимущественно нейтральное. Стратегия развития компании также вряд ли будет меняться.

Средняя цена за полгода сейчас находится около 239–242 руб., то есть примерно на 5% ниже текущих котировок. Если цена акций Сбербанка до первой сделки по продаже части пакета ЦБ будет оставаться около сегодняшних значений, то средняя цена немного вырастет, но все равно будет ниже рыночной. Соответственно большого интереса в предъявлении бумаг по оферте может и не быть.

Важно, что дополнительно выкупленные бумаги в рамках оферты ЦБ впоследствии планирует реализовать до конца 2022 г. Если цена оферты будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком бумаг будет незначительным — соответственно, и будущая реализация этого пакета не окажет существенного влияния на котировки.

В то же время ожидания оферты и привязка цены к средневзвешенным значениям за полгода создает некоторый запас прочности в акциях Сбербанка в плане сильных просадок. То есть в ближайшие недели они частично защищены тем, что впоследствии будет выкуп. Поэтому даже при сильном внешнем негативе существенного падения котировок можно будет избежать.

Обращаем внимание, что на фоне новостей продолжил сужаться спред между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка. Сейчас он опустился до нового исторического минимума — 1,07. То есть в моменте привилегированные бумаги, несмотря на их чуть более высокую дивидендную доходность, уже не выглядят привлекательней обыкновенных акций, которые обладают более высокой ликвидностью и правами.

ЦБ также сообщил, что намерен равномерно продать валюту, которую получит по сделке от продажи пакета Сбербанка в течение 3–7 лет. Это может быть умеренно позитивным фактором для рубля на долгосрочном горизонте. Однако вилка в 3–7 лет очень широкая, так что точное влияние этого фактора на курс сейчас сложно обозначить. Конкретные параметры сделок ЦБ обещал опубликовать позже. Кроме того, регулятор оставил за собой право приостанавливать операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Вчера пара USD/RUB уже отреагировала на поступающие новости. Курс снизился на 1,2% до 63,37. И это при относительно слабой динамики цен на нефть. Ближайшая область поддержки по доллару расположена около 62,5.

Вторым главным ньюсмейкером дня стал Газпром. На дне инвестора в ходе докладов представители компании рассказали об основных итогах работы в прошедшем году по ключевым направлениям деятельности, дали оценку тенденциям на целевых рынках сбыта, озвучили планы дальнейшего развития.

По предварительным оценкам, в 2019 г. чистая прибыль Группы превысила $21 млрд, выручка — более $120 млрд, свободный денежный поток сохранен на положительном уровне.

Кроме того, зампред правления холдинга Фамил Садыгов сообщил, что Газпром может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов. «Учитывая интересы наших акционеров, руководство Газпрома может принять знаковое решение: в первый год перехода на новую дивидендную политику оговоренные в ней корректировки чистой прибыли будут применяться лишь частично, либо не будут применяться вовсе», — сказал он. Решение может быть утверждено в апреле.

Ранее компания сообщала, что по итогам 2019 г. направит на дивиденды 30% скорректированной прибыли. Если взять обозначенный в презентации уровень прибыли в $21,4 млрд, то без каких-либо корректировок на 1 акцию приходится около 16,8 руб. (предположительный курс конвертации 62). В прошлом году выплаты были на уровне 16,61 руб.

Ближайшие сильные уровни технического сопротивления по акциям Газпрома расположены на 238 и 245 руб.

Газпром также планирует выплату дивидендов в своих дочерних компаниях на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 г, следует из презентации. На этом фоне мы наблюдали существенный рост в бумагах: ОГК-2 (+4,46%), ТГК-1 (+4,18%), Мосэнерго (+2,84%), Газпром нефти (+3,41%). Акции всех этих компаний могут выиграть от решения о переходе на 50%-ые выплаты.

Если речь идет о выплатах в 2020 г. по итогам 2019 г., то исходя из прогноза по прибыли дочек от Газпром энергохолдинга (по РСБУ), можно предположить, что по текущим ценам дивдоходность ОГК-2 составит около 8,8%, МосЭнерго — около 8,5%, ТГК-1 — около 8,9%. На этом фоне вчерашний рост дочек Газпрома в ближайшей перспективе может быть продолжен.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник незначительно откатились вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,14%, нефть Brent в плюсе на 1,74%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.