Российский рынок акций вчера впервые за много дней выглядел лучше своих западных коллег: прирост Индекса Мосбиржи составил 1,15%, в то время как фондовая Европа подросла на 0,7-1%, а Америка и вовсе закрылась в символическом плюсе.

Основной вклад в рост рублевого индикатора рынка внесли «Газпром» (+3,86%) и «Норильский Никель» (+2,18%). Что касается ГМК, то он отыгрывал рост цен на никель и палладий. Сегодня основная продукция компании продолжает дорожать, что говорит в пользу того, что и «Норникель» прибавит в цене, хотя и на меньшую величину.

«Газпром» поддержали новости. В ходе Дня инвестора представитель компании заявил, что в этом году «Газпром» при расчете уровня дивидендов может не применить предусмотренную в новой дивидендной политике возможность корректировать чистую прибыль на неденежные статьи, что повысит размер выплат акционерам.

Это позитивный факт, но мы считаем, что отскок больше вызван закрытием коротких позиций – бумаги компании были одними из худших с начала года. Советуем с большой осторожностью подходить к среднесрочным покупкам акций газовой монополии пока не прояснится вопрос с достройкой «Северного потока 2» и новых возможных американских санкций в отношении участников проекта и покупателей газа.

Значимые новости были и по Сбербанку: появилась определенность с выкупом правительством РФ контрольного пакета (50% плюс одна акция) Сбербанка у ЦБ. Сделка объемом около 3 трлн руб будет осуществлена в несколько этапов по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния, превысивших порог в 7%.

Первой реакцией на новость был взлет акций почти на 3%, но затем котировки пошли вниз. И это оправданно: никаких преимуществ от перевода акций «из одного кармана в другой» банк не получит. Однако позитивной новостью является то, что миноритарным акционерам будет предложена оферта по средней цене за последние 6 месяцев. Это будет удерживать котировки от просадки.

Таким образом, акции Сбербанка становятся неким защитным инструментом при возобновлении падения российского рынка в целом.

Кстати, еще одна «защитная» бумага — «Лукойл», которую поддерживает программа обратного выкупа, вчера свалилась на 0,2%. Возможно, для роста акциям НК просто не хватило денег, поскольку спекулянты сосредоточились на новых перспективных идеях.

Сегодня рост российского рынка акций обещает продолжиться: в плюсе американские фьючерсы и сильно, на 1,3%, растет нефть, торгующаяся сейчас в районе 55 долларов за баррель. Такое удорожание нефти носит пока чисто спекулятивный характер. Мы неоднократно в последние дни видим снижение котировок «черного золота» после открытия американских фондовых площадок.

Важным для нефти будет сегодняшняя статистика по запасам в США. Рынок прогнозирует рост показателя почти на 3 млн баррелей. Американский институт сообщил накануне о вдвое большем приросте запасов.

Если нефть сумеет закрепиться выше 55 долларов, то возможен дальнейший рост в район 58-58,5 долларов. Более дорогую нефть мы увидим лишь при росте потребления этого сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+.

Более чем на процент взлетел рубль, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет.

Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине дня можно ждать дальнейшего укрепления рубля ниже 63 руб за доллар. Сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступит район чуть выше 62.