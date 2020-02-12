По итогам торгов 11 февраля индекс МосБиржи вырос на 1,15% — до 3097,58 п., а РТС на 2,37% — до 1539,56 п.

С первых минут торгов отечественный рынок ориентировался на вполне позитивный внешний фон. Дорожали металлы и нефть, а Китай сообщил не только о замедлении роста числа заболевших коронавирусом, но и о тех, кто выздоровел. Прирост рынка был незначительным, что оправдывается слабостью надежд на скорое прохождение пика коронавирусной инфекции. Рынок постоянно готов вновь устроить распродажи. К вечеру ситуацию спасли два биржевых гиганта. «Газпром» (+3,86%) в рамках дня инвестора в Нью-Йорке сообщил о том, что прибыль по МСФО в 2019 году сократилась на 8% до $21,4 млрд с $23,2 млрд годом ранее. В рамках текущей дивидендной стратегии инвесторы вправе ждать увеличение дивидендных выплат до 30% от прибыли по МСФО в 2019 году. Таким образом, даже при снижении прибыли можно рассчитывать на увеличение выплат до 17,02 рубля на акцию по сравнению с 16,61 рублей по итогам 2018 года.

Ещё одним ярким событием дня стало объявление о продаже пакета Сбербанка (+0,89%), который принадлежит ЦБ РФ, российскому финансовому ведомству. Инвесторы решили, что сделка будет проводиться по текущим рыночным ценам и задрали котировки до 259,77 за обыкновенную акцию. Однако ЦБ пояснил, что цена акций будет рассчитываться на основе среднего значения за шесть месяцев до реализации первого пакета. В последствии продажа будет осуществляться по мере наполнения ФНБ. В свою очередь, регулятор будет продавать полученную валюту в течение 3-7 лет. Сама сделка, по сути, является нейтральной для акций Сбербанка. Разве только Минфин сможет протолкнуть решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды. Лидерами торгов стали бумаги «ОГК-2» (+4,46%), «ТГК-1» (+4,114%) и «САФМАР» (+3,64%). На противоположном полюсе расположились «ФСК ЕЭС» (-1,21%), «Аэрофлот» (-0,78%) и X5 Retail Group (-0,39%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 91,556 млрд рублей. Рынок нельзя назвать уверенным, так как при любой внешней негативной новости он готов подвергнуться распродажам. Однако его текущая доходность уже существенно превосходит ставку ЦБ РФ, что ограничивает потенциал снижения ближайшей зоной поддержки 3000-3020 пунктов по индексу МосБиржи.

Рубль начинал день неуверенно, слабея в моменте до 64,12 за доллар. Однако затем его наступление развивалось по нарастающей и достигло пика силы на объявлении о параметрах сделки по продаже пакета Сбербанка Министерству Финансов. ЦБ РФ планирует в течение 3-7 лет продавать вырученную от продажи валюту и будет руководствоваться текущей ситуацией, чтобы проводить, или не проводить операции по покупке, или продаже валюты. Фактически, можно говорить о появлении механизма сдерживания ослабления рубля. Вероятно, мы наблюдаем некий слом стереотипа о том, что Минфин является сторонником постоянного ослабления россиянина. Создание резерва по возможности продажи валюты, или стерилизации покупок в рамках бюджетного правила это больше операции на поддержание стабильного курса, чем на ослабление. В среду 12 февраля Минфин проведёт очередной тест рынка ОФЗ. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года и ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года. Оба аукциона будут проводиться в доступном для размещения объёме. Можно отметить, что ведомство предложит инвесторам бумаги с долгосрочным сроком погашения и среднесрочным, т.е. инструменты, которые, как правило, пользуются меньше спросом в периоды нестабильности. Поэтому будет особенно интересно оценить итоги размещения самых длинных ОФЗ.

В США вновь рекордные закрытия NASDAQ и S&P 500, а вот Dow Jones потерял около 48 сотых пункта. Председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил в Конгрессе, что регулятор следить за ситуацией с коронавирусом, но отметил, что экономика США демонстрирует высокую сопротивляемость встречному ветру. Тем не менее, президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари всё же посчитал нужным призвать к дополнительному снижению ставки. Кашкари нельзя назвать заядлым «голубем», поэтому его мнение особенно показательное, тем более, что он является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке. На корпоративном горизонте, вероятно, состоится долгожданное слияние. Wall Street Journal пишет, что власти одобрили слияние T-Mobile US (+11,78%) и Sprint (+77,50%). Бумаги производителя спортивной одежды Under Armour Inc.’s (-16,69%) провалились на слабом отчёте и ухудшении корпоративного прогноза. Производитель покрышек Goodyear Tire (-12,36% отчитался хуже ожиданий, а также сообщил о перебоях в работе бизнеса на территории Китая из-за вспышки коронавируса. Д. Трамп, общаясь с прессой в своём овальном кабинете, не забыл обратить внимание на то, что во время его президентства рынок растёт и появился клуб компаний, чья капитализация достигла $1 трлн. По итогам торгов DJIA снизился на 0,002% до 29276,34 п., а S&P 500 поднялся на 0,17% до 3357,75 п.

Азиатские рынки преимущественно росли на фоне позитивной динамики по коронавирусу. Число новых случаев выросло за предыдущий день на 2015 до 44653. Число летальных случаев выросло на 97 человек до 1113. Однако число заболевших снижается уже второй день подряд. В России выписаны оба пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Однако вернёмся к экономике. В Японии бумаги Softbank взлетели почти на 13% на фоне слияния T-Mobile US и Sprint, так как японская компания является основным акционером Sprint. Резервный Банк Новой Зеландии оставил ставку на уровне 1,0%. Samsung представила сразу 4 новых моделей телефона, включая складную. Бумаги компании подорожали на 0,5%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23810,20 п. (+0,52%), Hang Seng — 27873,33 п. (+1,05%), Shanghai Composite — 2921,57 п. (+0,69%).

Нефть продолжает рост, хотя статистика по запасам явно говорит об обратном. По данным API, на неделе до 7 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн бар., а дистиллятов упали на 2,3 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 2,3 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 0,7 млн бар. и снижение дистиллятов на 0,9 млн бар. Тем не менее, рынок настроен решительно воспринимать позитивные новости о борьбе с коронавирусом. Меж тем, почтовая служба США сообщила о существенном сокращении почтового обмена с Китаем из-за падения объёмов авиаперевозок. Аналогичные сообщения поступили от китайских почтовых служб. К 9:00 мск Brent — $54,96 (+1,76%), WTI — $50,59 (+1,30%), Золото — $1568,4 (-0,11%), Медь — $5716,61 (+0,39%), Никель — $13085 (-0,19%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 98,77 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,62% по сравнению с 1,59% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,091 (-0,05%), GBP-USD — $1,296 (+0,1%), USD-JPY – 109,85 (+0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Нефть дорожает, металлы торгуются нейтрально, азиатские рынки торгуются в плюсе. Вероятно, что отечественный рынок продолжит осторожное движение вверх, а рубль попытается взять отметку 63,0 за доллар. Из корпоративных событий стоит отметить отчёт «НЛМК» по МСФО, последний день торговли Polymetal с дивидендами 12,61 рублей на акцию.