Рынок акций РФ повысится в начале рабочего дня, а курс рубля после активного роста накануне стабилизируется.

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,2-0,5% в диапазоне 3105-3115 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100 и 3090 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3120 и 3130 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно продолжение повышения индекса РТС на фоне смягчения опасений, вызванных распространением коронавируса в Китае, а также в ожидании "дивидендного сезона" — российские компании начали озвучивать финансовые показатели за прошедший год, позволяя инвесторам сделать оценки в отношении ожидаемых дивидендов, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар, добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 0,2%, более бурному росту помешали опасения рынка по распространению коронавируса, а также комментарии главы ФРС США в конгрессе по монетарной политике, давшего понять, что дальнейшее снижение базовой учетной ставки находится под вопросом.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,5-1%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,7%.

Стоимость нефти прибавляет на 1,7%, до 54,94 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,0905 доллара против 1,0915 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок во вторник значительно вырос на внешнем позитиве, а в лидерах по итогам торгов оказались акции "Газпрома" на дивидендных новостях. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,15%, до 3097,58 пункта, индекс РТС — на 2,37%, до 1539,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 76 копеек, до 63,37 рубля, евро — на 77 копеек, до 69,21 рубля, следует из данных Московской биржи.