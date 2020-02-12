• Газпром вчера провел свой ежегодный день инвестора в Нью-Йорке, на котором группа вновь подчеркнула свою направленность на сбалансированный подход к денежным потокам и повышение доходности для акционеров.

• Среди ключевых положительных моментов мы отмечаем: 1) прогноз по результатам на 2019 подразумевает потенциал роста к текущему консенсусу (5% по выручке и 8% по чистой прибыли); 2) компания сообщила, что в качестве базы для расчета дивидендов за 2019 год может использовать нескорректированную прибыль (наша оценка дивидендной доходности за 2019 не изменилась и составляет более 7%); и 3) Газпром подтвердил свой план удерживать капзатраты газового сегмента в 2020-30 на уровне в среднем на 11% ниже по сравнению с 2019.

• Сложная макроэкономическая конъюнктура, вероятнее всего, сохранится в 2020, но день инвестора, тем не менее, произвел на нас хорошее впечатление. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на долгосрочные перспективы компании и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге.

Газпром остался лидером на европейском рынке с долей в 36% в 2019, несмотря на рост поставок СПГ в 2019 году более чем на 47 млрд куб м. В период с 2019 по 2030 Газпром рассчитывает поддерживать стабильные объемы экспорта в Европу (около 200 млрд куб м в год), одновременно развертывая поставки в Китай. Ожидается, что общий экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье к 2030 году вырастет на 34%.

Более низкая себестоимость по сравнению с производителями СПГ и механизм ценообразования для экспортных контрактов несколько нивелируют сложную макроэкономическую конъюнктуру. Спотовые цены на газ вряд ли восстановятся до 4К20-1К21; однако их эффект для Газпрома частично смягчается механизмом экспортного ценообразования, который предусматривает в том числе и влияние цен нефти на расчет цены (в 2019 году средние цены Газпрома упали до $203/тыс куб м или —17% против —44% для спотовых цен). Тем не менее Газпром отметил, что по состоянию на 1 февраля ожидаемая средняя цена на 2020 была пересмотрена в сторону понижения до $175-185/тыс куб м. Более подробная и обновленная информация появится после 1К20.

Финансовая динамика и дивиденды. Согласно представленным прогнозам, Газпром продемонстрирует сильные результаты за 2019 год, которые могут оказаться выше текущих консенсус-прогнозов: выручка около $126 млрд (-4% г/г, + 5% к текущему консенсусу) и чистая прибыль $21.4 млрд (-8% г/г, + 8% против консенсуса). В 2019 году Газпром представил новую дивидендную политику, которая предусматривает постепенное увеличение выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли из чистой прибыли 2021 года (выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2019). В то же время в рамках дня инвестора CFO отметил, что группа может не применить некоторые или даже все указанные в политике корректировки для расчета дивидендов по итогам первого года, а окончательное решение будет принято в апреле. В связи с этим мы подтверждаем наши ожидания, что Газпром выплатит 16.8 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит около 7%. Дочерние компании Газпрома будут выплачивать не менее 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, начиная с 2020 года, что также предполагает привлекательную дивидендную доходность Газпром нефти за 2019 (9.3%, по нашим оценкам).

Пик капзатрат пройден. Газпром планирует реализацию множества инвестиционных проектов по всей цепочке поставок. Среди прочих проектов на 2020-2026 гг. мы отмечаем Амурский ГПЗ (запуск: 2021 год, проектная мощность: 42 млрд куб м в год) и СПГ-завод/ГПЗ в Усть-Луге (запуск: 2023 год, проектная мощность: 45 млрд куб м в год). Ожидается, что Северный поток-2 будет завершен к концу 2020. Несмотря на это, Газпром подтвердил, что пик инвестиционного цикла для его газового бизнеса пройден, при этом средний ожидаемый уровень капзатрат в 2020-2030 будет в среднем на 11% ниже, чем в 2019 году. Капзатраты на 2020 год планируются на уровне 1 080 млрд руб. против 1 339 млрд в 2019 (-19% г/г). Кроме того, денежный поток будет поддерживаться увеличением доли проектного финансирования с 15% до 30%.

Новая программа мотивации для менеджмента. К концу 2020 года Газпром планирует утвердить новую долгосрочную программу мотивации для менеджмента, которая будет привязана к динамике капитализации компании. Эта инициатива может быть профинансирована за счет, как минимум, оставшихся квази-казначейских акций в размере до 0.12% акционерного капитала. Программа предусматривает выплату акциями до 50% от общего годового вознаграждения.