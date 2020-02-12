Доходность 10-летних ОФЗ достигла 6,15%, вновь обновив исторический минимум
Во вторник покупки ОФЗ возобновились на фоне стабилизации внешней конъюнктуры; поддержали рынок также внутренние новости относительно продажи Сбербанка Банком России, что оказало поддержку рублю. В результате, вчера доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. – до 5,76% годовых, 10-летних – на 3 б.п. – до 6,15% годовых, обновив в очередной раз исторический минимум.
Сегодня с утра настроения инвесторов остаются умеренно позитивными за счет снижения опасений по дальнейшему распространению эпидемии в КНР, что и далее должно способствовать покупкам рублевых активов. Напомним, после явно «голубиного» пятничного заседания ЦБ целью доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 5,95%-6,0% годовых. Также ждем относительно высокого спроса на сегодняшних аукционах – Минфин предложит длинные 19-летние ОФЗ 26230 и среднесрочные 7-летние ОФЗ 26232.
Восстановление аппетита к риску на глобальных рынках благоприятно сказалось на евробондах ЕМ: доходность 10-летки России достигла исторического минимума – 2,75% годовых, который был зафиксирован в начале 2013 года. Рынок выглядит несколько перегретым на фоне сужения кредитной премии по выпуску до 115 б.п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200212/830929508.html