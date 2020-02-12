Во вторник покупки ОФЗ возобновились на фоне стабилизации внешней конъюнктуры; поддержали рынок также внутренние новости относительно продажи Сбербанка Банком России, что оказало поддержку рублю. В результате, вчера доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. – до 5,76% годовых, 10-летних – на 3 б.п. – до 6,15% годовых, обновив в очередной раз исторический минимум.

Сегодня с утра настроения инвесторов остаются умеренно позитивными за счет снижения опасений по дальнейшему распространению эпидемии в КНР, что и далее должно способствовать покупкам рублевых активов. Напомним, после явно «голубиного» пятничного заседания ЦБ целью доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 5,95%-6,0% годовых. Также ждем относительно высокого спроса на сегодняшних аукционах – Минфин предложит длинные 19-летние ОФЗ 26230 и среднесрочные 7-летние ОФЗ 26232.

Восстановление аппетита к риску на глобальных рынках благоприятно сказалось на евробондах ЕМ: доходность 10-летки России достигла исторического минимума – 2,75% годовых, который был зафиксирован в начале 2013 года. Рынок выглядит несколько перегретым на фоне сужения кредитной премии по выпуску до 115 б.п.