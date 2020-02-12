"Полюс" выиграл от роста цен на золото и увеличения объемов продаж
Polyus Gold (PLZL: LI; ВЫШЕ РЫНКА; $66,5/акцию) вчера представила финансовые результаты за 4К19 по МСФО – показатели в целом соответствуют консенсус-прогнозу рынка. Polyus выиграл от роста цен на золото и увеличения объемов продаж в 4К19, продемонстрировав рост EBITDA на 25% к/к. Компания продемонстрировала рост EBITDA на 44% г/г и рост СДП на 78% г/г по итогам 2019 г.
Мы также хотели бы отметить значительное снижение общих денежных затрат (TCC) до $341/унцию в прошлом квартале (-17% к/к). Компания ожидает, что в 2020 TCC составят $400-450/унцию г., так как укрепление курса рубля оказывает давление на затраты. Объемы производства, как ожидается, не изменятся в годовом сопоставлении в 2020П с потенциалом роста в 2021 г.
Проект на Наталке продвигается в соответствии с планом на фоне улучшения коэффициента извлечения и содержание металла в руде. Цены на золото сохраняются высокими – их поддерживают макроэкономические и геополитические факторы, а также риск, связанный с эпидемией коронавируса. Это позволяет компании генерировать устойчивый СДП, который позволяет инвестировать в проекты и поддерживать высокий коэффициент дивидендных выплат. На дивидендные выплаты за 2П19 рекомендуется направить $462 млн, что эквивалентно дивидендной доходности на уровне 2,8% (около 5% на годовой основе).
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