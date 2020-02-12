В то время как глобальные рынки обеспокоены ситуацией вокруг вспышки коронавируса (и, что еще более важно, методами борьбы с его распространением), что оказывает давление на и без того хрупкий экономический рост, мы представляем нашу инвестиционную стратегию на российском рынке акций. Стоит отметить, что российские акции смотрелись хуже своих аналогов, поскольку их динамика зависит не только от восприятия риска в отношении акций развивающихся стран как класса активов, но и от цен на нефть (и другие сырьевые товары). Мы полагаем, что у российского рынка акций есть потенциал роста, который может проявиться в тот момент, когда статистика начнет свидетельствовать о стабилизации ситуации с коронавирусом. Мы ожидаем, что индекс РТС в этом году вырастет до 1 700. В нашем портфеле торговых идей на покупку – GMKN, SIBN, MAIL, MBT, AFLT и MAGN, в портфеле торговых идей на продажу – FIVE и NLMK.

Непростое начало года. Российский рынок акций, для которого 2018 г. оказался довольно сложным, в 2019 г. показывал опережающую динамику, и индекс РТС (+56% г/г) опередил своих аналогов. В этом году индекс РТС развернулся в сторону снижения, однако, несмотря на коррекцию относительно пика выше отметки 1 600, индекс РТС по-прежнему торгуется вблизи отметки 1 500. Между тем рублевый индекс МосБиржи в январе обновил исторический максимум выше 3 200.

РТС – 1 700 на конец 2020 г. По нашим оценкам, снижение ERP на каждый дополнительный процентный пункт увеличивает P/E примерно на 0,6x, что предполагает рост на +8% по индексу в целом. На наш взгляд, российский рынок сохраняет потенциал для роста в 2020 г. за счет снижения ERP на —100 бп (до 11,5%) и повышения стандартов корпоративного управления в отдельных компаниях. Однако в отличие от 2019 г. в этом году у российского рынка не будет такого фактора поддержки, как снижение доходностей ОФЗ. Мы считаем, что безрисковая ставка в течение прогнозного периода останется в районе 6,5%. В результате мы получаем целевое значение индекса РТС на конец 2020 г., равное 1 700 пунктам (наш базовый сценарий). Это немного ниже консенсус-прогноза (1 757) и прогноза, основанного на оценках отраслевых аналитиков ВТБ Капитал (1 762). В нашем оптимистическом сценарии цель по индексу РТС на конец года составляет 2 000 пунктов и 1 100 – в пессимистическом.

Инвестиционные портфели. Раньше мы формировали два портфеля: портфель наиболее привлекательных акций и портфель наименее привлекательных акций. Теперь их будет три: портфель наиболее привлекательных акций (в данный момент включает GMKN, SIBN, MAIL, AFLT, MAGN), портфель торговых идей на покупку (GMKN, SIBN, MAIL, MBT, AFLT, MAGN) и портфель торговых идей на продажу (NLMK, FIVE).