• Банк России объявил о том, что достиг договоренности о продаже Фонду национального благосостояния и Минфину всего принадлежащего ему пакета акций Сбербанка. Точная цена сделки и формула ее расчета не раскрываются.

• Банк России сделает предложение о выкупе долей миноритарных акционеров Сбербанка по цене, соответствующей цене сделки. Исходя из того, что последняя будет эквивалентна средневзвешенной цене акций за 6 месяцев, предшествующих продаже, она составит 238,40 руб. за акцию, что на 8% ниже текущей рыночной цены. В случае, если за основу будет принята средневзвешенная цена акций за последние три месяца, цена оферты, по нашим расчетам, составит 248 руб. за акцию – на 4% ниже текущей рыночной цены. Мы полагаем, что Банк России не заинтересован выкупать акции у миноритариев с целью сокращения доли акций в свободном обращении (free float), но при расчете исходя из средневзвешенной цены за 6 месяцев сделка выглядит более выгодной и уменьшает риск значительного снижения рыночной цены акций. Мы расцениваем это как позитивную новость.

• В рамках сделки Банк России продаст валюту (44 млрд долл.), которую получит от ФНБ, в течение 3–7 лет, при этом точная сумма среднедневной продажи будет объявлена в ходе реализации сделки. Исходя из обозначенного срока, потенциальный размер таких интервенций со стороны ЦБ может составить 25–58 млн долл. в день, что, как мы считаем, окажет умеренную поддержку рублю.

• Покупка привилегированных акций – лучшая ставка на предстоящее событие. Исторически, совет директоров Сбербанка, контролирующие позиции в котором занимает Банк России, выступал против выкупа с рынка привилегированных акций, но переход собственности к Минфину, как мы полагаем, существенно увеличит вероятность того, что в течение 18 месяцев привилегированные акции будут выведены из обращения. Напомним, что ранее также упоминалось о возможном переходе Сбербанка на выплату полугодовых дивидендов, тема которых будет обсуждаться в рамках новой трехлетней стратегии, которая должна быть представлена в декабре текущего года.

• Bottom-line. На наш взгляд, данная новость является позитивной с точки зрения рыночной стоимости акций Сбербанка. Смена владельца, как мы полагаем, поможет сосредоточить большее внимание инвесторов на доходности капитала Сбербанка в дополнение к усилиям по развитию экосистемы и цифровизации бизнеса. Между тем, с точки зрения регулирования, после разрешения конфликта интересов ЦБ РФ, для Сбербанка станет труднее конкурировать с другими игроками и инфраструктурными платформами которые развивает ЦБ РФ в сфере услуг по переводу средств и финтеха в целом (включая маркетплейс, разработанный Московской биржей).