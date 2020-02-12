Во вторник Газпром провел День инвестора, на котором раскрыл ряд важной информации и в том числе представил поправки к дивидендной политике головной и дочерних компаний.

Так, компания сообщила, что консолидированная чистая прибыль Газпрома по итогам 2019 г. составит $21.4 млрд, при этом дивидендной базой станет не скорректированная чистая прибыль, а бухгалтерская. Исходя из этих данных, мы ожидаем, что Газпром заплатит 17.4 руб. на акцию, что соответствовало дивидендной доходности 7,6% на момент выхода новости.

Согласно нашим расчетам, переход на использование бухгалтерской чистой прибыли позволит увеличить дивиденды по итогам 2019 г. на 4 руб. на акцию по сравнению с ситуацией, когда компания использовала бы скорректированную чистую прибыль. Дополнительные дивиденды появляются из-за того, что бухгалтерская прибыль Газпрома в 2019 г. будет больше скорректированной из-за курсовых разниц: в 2019 г. рубль укрепился к доллару с 67 до 62 руб. за доллар, благодаря чему компания отразит положительные курсовые разницы и, как следствие, более высокую чистую прибыль. Мы полагаем, что именно эти поправки привели к вчерашнему росту котировок Газпрома (+3,3%).

Также Газпром сообщил о том, что его дочерние компании заплатят дивиденды по итогам 2019 г. исходя из 50% чистой прибыли по МСФО. На это событие акции Газпром нефти отреагировали ростом на 3,5%. Согласно нашим расчетам, в результате данных изменений дивиденды Газпром нефти по итогам 2019 г. увеличатся с 33 руб. до 42 руб. на акцию, включая уже выплаченные 18,14 руб. по итогам I полугодия 2019 г. Дивидендная доходность вырастет, по нашим оценкам, с 7% до 9%. Таким образом, акции Газпром нефти можно рассматривать как дивидендные, а по итогам результатов за 2020 г. мы ожидаем, что бумаги посоревнуются с акциями Лукойла за 3 место в секторе по дивидендной доходности, уступив 1 и 2 место привилегированным и обыкновенным акциям Татнефти.