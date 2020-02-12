Минфин планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ РФ за счет средств ФНБ. Вчера было объявлено, что Минфин планирует выкупить акции Сбербанка у Банка России за счет средств ФНБ. Сделка пройдет в несколько траншей, все покупки будут проведены по единой цене за акцию, эта цена будет определена как средняя за шесть месяцев. Исходя из вчерашних котировок пакет акций Сбербанка, принадлежащий ЦБ, стоит около 2,8 трлн руб.

Эта покупка может стать препятствием для инвестирования средств фонда. Расходование средств ФНБ возможно только за счет ликвидных средств фонда сверх 7-процентного порога. На 1 января нынешнего года объем фонда составлял 7,77 трлн руб., или 6,9% ВВП за 2020 г. (исходя из оценки ВВП заложенной в бюджете). Из этой суммы на ликвидную часть приходилось 6,1 трлн руб., или 5,4% ВВП, но в середине года фонд будет пополнен валютой, купленной в рамках бюджетного правила в 2019 г., это немногим меньше 55 млрд долл. По текущему курсу, с учетом, что ликвидная часть фонда должна остаться не менее 7% ВВП, на выкуп акций Сбербанка в этом году может быть направлено не более 1,6 трлн руб. Таким образом, вся сделка по покупке акций Сбербанка Минфином может растянуться на два-три года, и ни на какие прочие проекты средств в ФНБ не останется.

ЦБ планирует равномерную продажу иностранной валюты на внутреннем рынке, которую приобретет у ФНБ, в течение трех-семи лет. Это делается для минимизации влияния на валютный курс. Сейчас все ликвидные средства ФНБ номинированы в иностранной валюте, сделка же по покупке акций, судя по всему, будет проведена в рублях. Очевидно, что конвертация непосредственно для расчетов пройдет вне рынка. Но и сама сделка будет проведена вне рынка, так что прямой потребности в продаже валюты на внутреннем рынке нет. Возможно, речь идет только о тех средствах, которые будут учитываться в прибыли ЦБ и поступят в бюджет (ЦБ перечисляет в бюджет 75% от чистой прибыли), именно эти средства будет необходимо стерилизовать за счет интервенций. Объем прибыли ЦБ от продажи Сбербанка, направляемой в бюджет в течение следующих нескольких лет, оценивается сейчас примерно в 1,25 трлн руб. Если предположить, что именно такая сумма будет стерилизована с рынка в течение трех лет, это уменьшит покупки валюты в рамках бюджетного правила лишь на 35 млрд руб. в месяц. Впрочем, и при предположении, что вся сумма в 2,8 трлн руб. будет стерилизована за счет интервенций, покупки Минфина валюты могут продолжиться, месячная корректировка не превысит 80 млрд руб.

Предложенная схема позволит ЦБ сохранить относительно мягкую денежно-кредитную политику. Проведенная вне рынка сделка не окажет никакого влияния на макроэкономические показатели, а дальнейшие планы ЦБ по продаже валюты на внутреннем рынке изымут из банковской системы часть навеса избыточной ликвидности, а также будут оказывать рублю поддержку в среднесрочной перспективе. Это антиинфляционные меры. Правда, влияние на валютный рынок будет сравнительно небольшим и растянутым во времени, никакие резкие скачки валютного курса эта сделка не оправдывает. Определенное беспокойство вызывает достаточность объема ФНБ в 7% ВВП в случае кризиса: в предыдущие периоды, когда требовалась поддержка экономики за счет средств суверенных фондов, суммарно было потрачено свыше 10% ВВП за каждый из эпизодов. Инвестирование средств ФНБ в объеме 1 трлн руб. за три года, которое обсуждалось с середины прошлого года, предполагало дальнейшее накопление средств, сейчас же де-факто рост ликвидной части ФНБ свыше 7% ВВП не предполагается. ЦБ, со своей стороны, может существенно снизить оценку риска, связанную с бюджетной сферой, и сохранить в течение длительного времени мягкую денежно-кредитную политику.