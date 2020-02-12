Индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3085-3135 пунктов
В середине недели российский рынок акций продолжил умеренный рост, стремясь удержать позиции выше отметки 3100 по индексу Мосбиржи. Оптимизм на зарубежных площадках продолжает получать подпитку со стороны информации о замедлении роста числа зараженных коронавирусом COVID-2019. На этом фоне снижается градус опасений и на нефтяном рынке – котировки Brent сегодня уверенно росли.
На рост общерыночных риск-аппетитов, помимо новостей с «вирусного» фронта, также могли повлиять слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а также объявленные Народным банком КНР стимулы в виде дешевых кредитов предприятиям, пострадавшим из-за масштабных ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением COVID.
Завтра, по нашему мнению, характер торгов на российском рынке продолжит определяться главным образом состоянием внешнего фона, новостями о ходе борьбы с вирусной угрозой, ценовой конъюнктурой в нефти. Также в четверг на рынки поступит важная статистическая информация об инфляции в Германии и в США в январе.
Международное энергетическое агентство (МЭА) представит свежий обзор по рынку нефти. В США настанет черед представлять финансовые результаты за 4К2019 компаний Shutterstock Inc, Iron Mountain Inc, Kraft Heinz Co, PepsiCo Inc, Duke Energy Corp, NVIDIA Corp. В России Черкизово опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019.
По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов.
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