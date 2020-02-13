В течение торговой сессии среды индекс МосБиржи продолжил восстанавливаться и к концу дня закрывался около локальных максимумов. Объемы торгов остались на высоких уровнях — в бумагах индекса наторговали на 83 млрд руб.

В лидерах роста были энергетики и нефтегазовая отрасль. В энергетическом секторе ожидаемо продолжилось ралли в дочках Газпром энергохолдинга, которые растут на фоне ожидания более высоких дивидендов, чем предполагалось ранее. Акции ТГК-1 выросли на 11,7%, ОГК-2 — на 9,7%, МосЭнерго — на 2,7%. Локально эти бумаги могут показаться перегретыми, однако причин для их существенного снижения сейчас нет. Допускаю, что после некоторой паузы умеренный рост еще может быть продолжен.

Поддержку бумагам российских нефтяников в среду оказал подъем фьючерсов Brent (+3,3%). Котировки начали отскакивать из диапазона $53–54. Участники рынка в ожидании окончательного решения стран ОПЕК+ по возможному дополнительному сокращению добычи еще на 600 тыс. б/с. Вчера министр энергетики РФ Александр Новак встречался с представителями отрасли. Согласно сообщению Коммерсанта, все российские крупные нефтекомпании, за исключением Роснефти, предложили продлить сделку со странами ОПЕК+ по сокращению добычи на II квартал на текущих условиях. То есть финального решения о дополнительном снижении на 600 тыс. б/с не было.

В этом плане сохраняется некоторая неопределенность по поводу дальнейших перспектив нефти. И хотя влияние фактора коронавируса может быть временным, отсутствие консенсуса среди ОПЕК+ может сохранить медвежий сентимент у участников нефтяного рынка.

К тому же в среду вышла не самая позитивная для котировок нефти статистика из США. Объем добычи вернулся к рекордным значениям (+100 тыс. б/с — до 13 млн б/с), а объем запасов нефти увеличился на 7,5 млн баррелей при ожидании прироста на 3 млн. Сегодня с утра фьючерсы Brent показывают роста на 0,2% и находятся около уровня $56.

Среди акций нефтегазовой отрасли положительный взгляд на среднесрочной дистанции сохраняем по бумагам Лукойла, Роснефти, Газпром нефти. Лучше рынка в среду торговались привилегированные акции Башнефти (+4,62%). Возможно, трейдеры предположили, что если дочки Газпрома начали переходить на выплату 50% чистой прибыли в виде дивидендов, то и контролируемая Роснефтью Башнефть также могла бы перейти на эту схему. Какой-то официальной конкретики по этому поводу не поступало, так что уверенности в росте дивидендов сейчас нет.

Среди вчерашних лидеров на российском рынке также можно выделить бумаги Магнита (+5,17%). Корпоративных драйверов, способствующих столь сильному подъему, не обнаружено. Последняя отчетность компании за IV квартал 2019 г. не впечатлила.

Тем временем продолжается плавный рост на долговом рынке. Инвесторы отыгрывают мягкую риторику российского Центробанка. По итогам пятничного заседания на рынке начал складываться консенсус, что Банк России может еще дважды в этом году снизить ключевую ставку — до 5,50%. Ранее подобных ожиданий не было, так что локальная переоценка в бондах выглядит логичной и оправданной. Индекс гособлигаций (RGBI) в среду обновил исторические максимумы. Индекс корпоративных облигаций (RUCBICP) также переписал рекордные отметки. В среднесрочной перспективе видим более существенный потенциал именно в надежных корпоративных бумагах со средней дюрацией (около 3–5 лет). Пространство для положительной переоценки в длинных ОФЗ выглядит незначительным.

На западных площадках вчера было продолжено движение наверх. Положительную динамику показали как европейские, так и американские площадки. В США все три ключевых индекса сумели переписать исторические максимумы: S&P 500, DJIA, Nasdaq Composite. По американскому индексу широкого рынка S&P 500 наблюдается локальная перекупленность, однако среднесрочная техническая картина не исключает роста вплоть до 3450 п., то есть еще на 2,1% выше текущих отметок.

По индексу МосБиржи по-прежнему актуален боковой коридор 3050–3150 п. За этими отметками необходимо внимательно следить. Потенциальное преодоление верхней границы откроет дорогу к 3210–3230 п., нижней — к 3010 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,23%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет незначительно выше уровня закрытия среды.