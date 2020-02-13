По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом, обновив исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,65%, закрывшись на отметке 3379,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,94%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта, до 1,63%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до −0,38%.

Поводом для оптимизма служат сообщения из Китая о самом низком числе новых случаев заболевания коронавирусом за последние две недели. В свою очередь, хорошей новостью для рынка стали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла об устойчивости американской экономики и риторика главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, выразившего уверенность, что, если ситуация с коронавирусом нанесет ущерб американской экономике, это может потребовать от регулятора дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 3,76% и закрылись на отметке $56,32. Рынок проигнорировал вышедшие в негативном ключе данные от Минэнерго США, а снижение опасений в отношении возможного падения спроса на черное золото со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Китая привело к поспешному закрытию коротких позиций игроками на понижение. На данном этапе уровень $56 во фьючерсном контракте Brent служит своеобразным рубежом, разделяющим среднесрочные восходящий и нисходящий тренды.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, закрывшись на отметке 3122,27 пункта. В настоящий момент локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивление находится на уровне 3145 пунктов. Поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 154000 пунктов. Уровень сопротивления — 158300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,21, прибавив 0,25% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,85 и 62,55. Уровень сопротивления — 63,48.