По итогам торгов 12 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,8% — до 3122,27 п., а РТС на 1,16% — до 1557,44 п.

Можно говорить о влиянии внешнего фона на отечественный рынок в связи с замедлением роста числа заболеваемости коронавирусом в Китае, однако структура наиболее активных бумаг показывает, что главными факторами были внутренние. «Газпром» (+1,77%) продолжает отыгрывать информацию, озвученную в рамках дня инвесторов. Даже при снижении прибыли по МСФО на 8% в 2019 году компания может немного увеличить дивиденды. Сектор электроэнергетики, представленный среди лидеров акциями «ТГК-1» (+11,72%), «ОГК-2» (+9,72%) и «Мосэнерго» (+2,68%), реагировал на новости о том, что правительство может помочь с финансированием реконструкции старых электростанций.

Акции «Магнит» взлетели на 5,17%. В отчёте компании было почти всё плохо, включая снижение рентабельности и рост долга. Однако в 2020 году «Магнит» планирует открыть лишь 1300 магазинов разных форматов по сравнению с более чем 2300 в 2020 году. Это позволяет рассчитывать, что менеджмент будет постепенно улучшать финансовые показатели и делиться прибылью с акционерами. «НЛМК» (+2,94%) снизил выручку за 2019 год на 12%. Однако ситуацию в акциях смогло спасти решение совета директоров рекомендовать к выплате дивиденды за IV квартал в размере 5,16 рублей на акцию.

Среди самых слабых бумаг дня сюрпризов не было: Polymetal (-2,3%), Yandex (-1,55%), «Ростелеком» (-1,03%). Первый снижался на фоне роста аппетитов к риску, а вторые были заметно перекуплены в предыдущие дни. Активность была ниже, чем в предыдущий день. Тем не менее, объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 83,872 млрд рублей.

Рубль продолжил своё укрепление на информации, что ЦБ РФ будет продавать вырученную за пакет Сбербанка валюту. Это создаёт некий механизм удержания курса рубля в более узком диапазоне, чем это предусмотрено бюджетным правилом. Минфин также провёл два успешных аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года. Удалось реализовать бумаги на 58,447 млрд рублей по номиналу при спросе 71,005 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,38%. На втором были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года. Размещённый объём составил 63,496 млрд рублей по номиналу при спросе 106,892 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,0%. Иными словами, оба аукциона прошли при весьма солидном спросе, а Минфин уже сделал неплохой задел на досрочное выполнение плана заимствований в I квартале. Благодаря всему этому рубль чувствовал себя вполне комфортно.

Американский рынок продолжает верить в силу своей экономики, как об этом заявляет председатель ФРС Дж. Пауэлл, а также в замедление темпов распространения COVID-19. Выступая перед банковским комитетом Сената Дж. Пауэлл напомнил, что у регулятора есть два инструмента борьбы с рецессией, а именно покупка казначейских обязательств с целью снижения долгосрочных ставок кредитования и чёткое озвучивание планов по будущему ставок. По его словам, если рецессия когда-либо наступит, то ФРС будет агрессивно использовать количественное смягчение. Подобная риторика не осталась незамеченной рынком. Из лидеров рынка можно выделить сектор здравоохранения и страхования жизни: Humana Inc. (+4,67%), UnitedHealth Group Inc. (+4,36%). Среди самых слабых бумаг оказались Western Union (-7,47%), пивоваренная Molson Coors Beverage Co. (-4,39%), фармацевтическая Merck & Co. (-2,35%) и Vertex Pharmaceuticals Inc. (-2,26%). По итогам торгов DJIA повысился на 0,94% до 29551,42 п., а S&P 500 на 0,65% до 3379,45 п.

Новый день приносит новые печали. В китайской провинции Хубэй поменяли метод тестирования COVID-19 и число заболевших резко увеличилось. Власти провинции сообщают о 14840 случаев инфекции, а также 242 летальных исходах. В рамках КПК также проводятся перемены. Бывший мэр Шанхая займёт пост 1-го секретаря провинции Хубэй. Китайская народная армия направила дополнительно 2600 человек медицинской службы в Ухань для обеспечения санитарного режима. В Гонконге продлили срок школьных каникул. Естественно, что реакция региональных рынков была достаточно негативной. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23801,26 п. (-0,25%), Hang Seng — 27743,02 п. (-0,29%), Shanghai Composite — 2909,67 п. (-0,59%).

Нефть также испытывает сложности с ростом после неожиданных новостей о коронавирусе. Citigroup вновь снизил прогноз по росту китайского ВВП в текущем году до 5,3%, хотя ещё пару недель назад прогноз был снижен до 5,5%. В OPEC полагают, что рост спроса на нефть в текущем году составит 990 тыс. бар. к среднесуточным объёмам потребления в 2019 году, или 100,73 млн бар. в сутки. Это на 230 тыс. бар. меньше, чем в январском прогнозе. Минэнерго США сообщило о том, что на неделе до 7 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,5 млн бар. до 442,5 млн бар. Запасы бензина снизились на 0,1 млн бар., а дистиллятов на 2,0 млн бар. Импорт сырой нефти увеличился на 363 тыс. бар. в сутки до 7,0 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,7 млн бар. общих поставок в сутки, или —0,3% за год; 8,8 млн бар. бензина в сутки, или —2,9% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или —5,3% за год. Добыча в США выросла за прошедшую неделю на 100 тыс. бар. до 13,0 млн бар. в сутки. Иными словами, новый всплеск тревожных новостей по COVID-19 подкрепляется достаточно «медвежьей» статистикой из США, что может нивелировать ожидания рынка по поводу дополнительного сокращения производства нефти в OPEC+. В целом, китайские компании намерены снизить объёмы переработки на 1,04 млн бар. в сутки. К 9:00 мск Brent — $55,75 (-0,07%), WTI — $51,26 (+0,18%), Золото — $1577,1 (+0,35%), Медь — $5715,5 (-0,29%), Никель — $13145 (+0,34%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 99,01 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,60% по сравнению с 1,63% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,087 (+0,01%), GBP-USD — $1,295 (-0,07%), USD-JPY – 109,84 (-0,2%).

Внешняя ситуация перед стартом торгов в России вновь отличается повышенной тревожностью. В Китае поменяли методологию учёта заболевших и потенциально инфицированных вирусом COVID-19, что привело к резкому ухудшению статистики. Поэтому рынки вновь отыгрывают негатив по коронавирусу, что будет периодически происходить до тех пор, пока распространение не приостановится и не пойдёт вспять. Отечественный рынок начнёт день в минусе на фоне ухудшения внешней обстановки. Из корпоративных событий текущего дня стоит отметить день инвестора «Газпрома» в Лондоне, а также отчётность Группы «Черкизово».