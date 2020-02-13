Российский рынок акций мало изменится, рубль подешевеет на ухудшении внешнего фона. Укрепление доллара на международном валютном рынке форекс будет давить на отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС из-за возвращения опасений, связанных с распространением коронавируса в Китае – изменение в методике определения случаев заражения вызвали скачок числа зарегистрированных инфицированных примерно на 15 тысяч (+35%) за сутки, считает Антон Старцев из компании "Олма".

В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара на мировом рынке в качестве "защитной" валюты, полагает Старцев.

"Нефть не удержалась выше 56 долларов за баррель на данных о запасах в США, которые увеличились вдвое, чем ожидалось. Евро уверенно движется к паритету с долларом США на фоне обеспокоенности замедления экономической активности. Валюты развивающихся рынков разнонаправленны. Рубль отыграл потери конца прошлой недели и тестирует уровень 63 рубля за доллар. ОФЗ растут, ставки на денежном рынке падают", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

На открытии торгов четверга благодаря глобальному бегству от риска доллар постарается вырасти до уровней 63,2-63,7 рубля, полагает аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги в "зеленой зоне" на вернувшемся оптимизме инвесторов касательно влияния коронавируса на экономику.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются на 0,33-0,44%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на 0,24-0,53%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,27%. Биржи Китая закрыты уже несколько дней в связи с национальными праздниками.

Стоимость нефти снижается на 0,09% — до 55,74 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро опускается до 1,0871 доллара против 1,0872 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос на улучшении внешнего фона и сильном росте нефтяных котировок, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,8% — до 3122,27 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1557,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 16 копеек – до 63,21 рубля, евро — на 47 копеек, до 68,75 рубля, следует из данных Московской биржи.